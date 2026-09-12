България с план за Тараклия: инвестиции и българско радио за общността в Молдова
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
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Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
Искаме модерен град с работещи отговорни инвеститори и чисти производства
Кабинетът намалява бюрокрацията и подготвя нов модел за финансиране на големи проекти
Индустриалната зона в града отваря врати през септември
Мащабният проект е реализиран от Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД по Националния план за възстановяване и устойчивост
Проектът „ AttractInvestZagore“ осигурява модерна инфраструктура за бизнеса и разширява възможностите за нови инвестиции в региона
Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
Нов индустриален парк за 7,6 милиона евро
Наред с положителните резултати, анализът откроява и предизвикателства
Aзoтнoтopoв зaвoд става индустриална зона
"Неона" ООД разширява производството си
Части на Audi, Porsche и BMW ще се правят в Божурище
Проектът е от ключово значение за икономическото и индустриалното развитие на цял регион
Вече се водят разговори с компании, които проявяват желание да инвестират
Новата модерна индустриална зона е почти готова
Няма евакуация от сградите в близост
От мястото на пожара от време навреме се чуват експлозии
Ще подпомогнем двойки с репродуктивни проблеми с близо 400 000 лева
Гарантира, че няма да има чистка в общината
Зона "Доброславци" ще е най-вече за автомобилостроенето и свързаните с него сегменти