Наш завод прави скок. Златна инвестиция разширява производството на „Неона“ ООД

Българският инвеститор, който от 2017 г. оперира на територията на Индустриален парк София-Божурище, сключи договор за втория си проект с „Националната компания „Индустриални зони“. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на икономиката и индустрията Невена Лазарова с Росен Русев, управител на „Неона“ ООД, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката.

Инвестицията за 2 милиона лева предвижда разширяване на съществуващото производство на CNC лазерни машини за рязане, чрез изграждане на нова сграда с производствени и складови помещения върху допълнителен парцел с площ от 2 651 кв. метра. В рамките на проекта ще бъде стартирано и ново производство на лазерни галванометрични машини.

„Разширяването на „Неона“ ООД е още едно доказателство, че Индустриален парк София – Божурище се утвърждава като предпочитана локация за български и международни компании с високотехнологичен профил“, заяви зам.-министър Невена Лазарова.

Тя допълни, че националната компания „Индустриални зони“ работи по инвестиционни проекти в цялата страна на обща стойност над 80 млн. лв.

„Подобни инвестиции не само създават работни места, но и добавят стойност чрез иновации и производство с висока степен на технологичност“, допълни Лазарова.

