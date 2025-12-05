Американски гигант навлиза в имотния пазар в България

Американската компания Keller Williams (KW) – световна франчайз мрежа за недвижими имоти, която обединява най-много брокери в световен мащаб, разширява присъствието си в Югоизточна Европа, като навлиза и в България.

Първият център на Keller Williams у нас ще бъде открит в София и ще бъде ръководен от Паскал Дъфи, собственик и управляващ директор на местната агенция за недвижими имоти First Estates, пише boulevardbulgaria.bg.

„Създаден за брокерите, улеснен от технологиите и базиран на постоянно развитие с обучения, бизнес моделът на Keller Williams е уникален за България – той стимулира по-високата продуктивност и носи по-добри печалби. Изключително съм щастлив да поканя всички професионалисти, които са готови да продължат самостоятелно на пазара на недвижими имоти, но искат да се възползват от предимствата на световен бранд и от конкретните инструменти, с които улеснява работата им. Това е възможност от брокери за брокери“, казва Паскал Дъфи.

Във видео обръщение президентът на KW Worldwide Бил Сотерофф определи навлизането на KW на българския пазар като „монументално“. Той поздрави Паскал Дъфи и агентите в страната. Сотерофф познава добре българския пазар благодарение на своите лични контакти и произход, свързани с България.

KW се отличава с иновативна структура, в която брокерите са партньори, а не служители. Те запазват до 100% от комисионната си, след като достигнат предварително определен годишен праг, и са допълнително мотивирани да привличат нови партньори към франчайза.

Едно от най-големите предимства на модела на KW е фокусът върху професионалното и личностното развитие на брокерите.

Компанията инвестира сериозно в образование, като осигурява достъп до обучения и менторски програми. Резултатът е по-висока удовлетвореност на клиентите и съответно по-високи печалби за брокерите.

В мрежата на KW брокерите запазват своите брандове и собствеността върху информацията и данните, натрупани в хода на кариерата им. Компанията предоставя на всеки работно пространство, дигитална платформа, достъп до изкуствен интелект и интегрирани CRM инструменти.

Ръководителят на първия франчайз на KW в България, Паскал Дъфи, е активен на пазара на недвижими имоти у нас повече от 20 години. Роден в Ирландия и израснал във Франция, той идва в България през 2004 г. и започва бизнес във Варна.

През 2014 г. основава First Estates в София. Вече повече от десетилетие компанията предлага висококачествени имоти на своите клиенти. Екипът включва водещи български експерти с висока квалификация и опит в сферата на недвижимите имоти, както и няколко професионални консултанти от Европа.

Базираната в Остин, Тексас, Keller Williams Realty, LLC, е най-голямата франчайз компания за недвижими имоти в света по брой на брокерите. Тя разполага с над 1000 центрове и 190 000 асоциирани броркери.

Изпълнителен председател на борда е Гари Келър, който определя стратегическата посока за постигане на синхрон, мащаб и ефективност в екосистемата на Keller Williams.

