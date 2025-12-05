Проучване: Българският бизнес гледа напред въпреки несигурността

Българските компании навлизат в нов инвестиционен цикъл, въпреки че глобалната несигурност продължава да натиска бизнеса в цяла Европа. Данните от ежегодното инвестиционно проучване на ЕИБ сочат, че предприятията у нас остават устойчиви и планират по-активно разширяване на капацитета си през следващите три години. Въпреки забавянето на общата инвестиционна активност, фирмите насочват все повече средства към иновации, международна диверсификация и мерки за устойчиво развитие.

Предпазлив оптимизъм въпреки напрежението

Според инвестиционното проучване на ЕИБ, българските компании показват устойчивост и планират разширяване на своя капацитет. Глобалната несигурност оказва негативно влияние върху инвестиционната активност, но българските предприятия изразяват предпазлив оптимизъм за развитието си. Новите резултати за страната от инвестиционното проучване на Групата на ЕИБ за 2025 г. (EIBIS) показват, че геополитическата и вътрешната несигурност оказват негативен натиск върху инвестиционната активност в България, но компаниите запазват оптимистичните си нагласи относно перспективите за развитие, като увеличават инвестициите в иновации и се възползват от подкрепа по линия на политиките, безвъзмездни средства и благоприятно банково финансиране.

Седем от десет български компании – 71% – продължават да инвестират, но малко под нивата за 2024 г. и значително под средното за ЕС от 86%. Инвестиционната прогноза за дела на фирмите, които се очаква да увеличат, а не да намалят своите инвестиции, отбелязва спад до най-ниското ниво за последните 5 години – до 3%, в съответствие със средното за ЕС ниво от 4%. Причина за това са геополитическата и търговската несигурност, която забавя инвестициите и от двете страни на Атлантическия океан.

Въпреки това компаниите в България запазват по-оптимистични нагласи относно перспективите за развитие в сравнение с инвестиционното проучване на ЕИБ за 2024 г. – 16% спрямо 6%, както и относно достъпа си до външно финансиране – 18% спрямо 13%.

Разширяването на капацитета става водещ приоритет

Според резултатите от инвестиционното проучване, през следващите три години основният акцент на инвестициите на българските компании ще бъде разширяването на капацитета – 40%, като тази стойност значително надвишава средното за ЕС ниво от 26%. „Ще продължим да помагаме на българските предприятия да инвестират в устойчиви проекти и да напредват със зеления и цифровия преход, за да укрепят своята икономическа конкурентоспособност и устойчивост,“ заяви Марек Мора, вицепрезидент на ЕИБ.

EIBIS представлява годишен доклад, съставен въз основа на допитване до около 13 000 фирми във всички държави членки на ЕС, както и до извадка от САЩ. Основните резултати, които бяха публикувани през октомври 2025 г., сочат, че предприятията в ЕС показват устойчивост в условията на нестабилна глобална среда, продължават да инвестират в зеления и енергийния преход и възприемат усъвършенствани форми на изкуствения интелект с темпове, съизмерими с тези на техните американски колеги.

Подкрепата по линия на политиките, която българските компании получават за своите финансови инвестиции, е 1,5 пъти по-висока от средната стойност за ЕС. Освен това те са се възползвали в по-голяма степен от безвъзмездни средства и банково финансиране при по-благоприятни условия в сравнение с техните европейски колеги. Въпреки това делът на компаниите, които споделят за финансови ограничения, се е увеличил и достига 14,2% – почти 2,5 пъти над средното за ЕС.

Иновации, международна търговия и цифрови решения

Приблизително седем от десет български предприятия се занимават с международна търговия, което ги прави чувствителни към геополитически рискове и търговска нестабилност. Проучването показва, че българските фирми са по-малко обезпокоени от последните промени в митата и тарифите – 36% срещу 48% в ЕС. Освен това те по-бързо са постигнали диверсификация или са увеличили броя на държавите, от които реализират внос – почти 31% от фирмите са предприели подобна стратегия, надвишавайки средното за ЕС ниво от 19%.

Българските компании увеличават инвестициите в иновации – 35% от тях насочват средства към разработването или внедряването на нови продукти, процеси или услуги. Това представлява увеличение с 9 процентни пункта спрямо EIBIS 2024 и надвишава средното за ЕС от 32%. Компаниите в България все още изостават спрямо европейските си колеги по отношение на инвестиции в цифрови решения и при внедряването на инструменти с изкуствен интелект.

Климатична устойчивост и зелени действия

Що се отнася до зеления преход, 81% от българските дружества заявяват, че са предприели мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, като се ориентират най-вече към енергийна ефективност и намаляване на отпадъците. Техният дял обаче изостава спрямо средното ниво за ЕС, което е 92%. Голяма част от предприятията все още възприема преминаването към по-строги климатични стандарти по-скоро като риск – 38%, отколкото като възможност – 10%.

„Въпреки че несигурността създава напрежение за дружествата, засега те успяват да го преодолеят“, заяви Дебора Револтела, главен икономист на ЕИБ. „В България виждаме ясно желание за разширяване на капацитета и инвестиране в иновации, което стимулира растежа и конкурентоспособността, но все още има какво да се желае по отношение на действията в областта на климата.“

