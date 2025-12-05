Еврото се събужда силно – набира скорост срещу долара

Курсът на еврото регистрира ръст в сутрешната търговия във Франкфурт и се котира за 1,1665 долара, или 0,17 на сто над нивото на вчерашното затваряне, съобщават германски платформи за финансова информация. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1666 долара, което показва стабилизиране на единната валута в условията на по-слабо търсене на долара.

Доларът под натиск преди решението на Федералния резерв

Американският долар се задържа близо до петседмичното си най-ниско ниво спрямо основните валути. Натискът върху долара произтича от все по-вероятния сценарий за намаляване на основната лихва от Управлението за федералния резерв следващата седмица. Очакванията за понижение са на фона на забавени икономически публикации и непълна статистика заради рекордно дълго частично спиране на работата на държавни агенции в САЩ.

Особено отчетливо отслабване се наблюдава спрямо японската йена, която достигна почти триседмичен връх. Инвеститорите предполагат, че „Банк ъв Джапан“ може да поднови повишаването на лихвените проценти по-късно този месец, което допълнително подкопава позициите на долара.

Доларовият индекс се понижи с 0,19 на сто до 98,929 пункта към 10:00 часа българско време, много близо до постигнатото преди ден петседмично дъно от 98,883 пункта. Индексът е на път да отбележи седмично понижение от 0,6 на сто.

Пазарите залагат на понижение на лихвите

Финансовите пазари оценяват вероятността за намаляване на лихвения процент на заседанието на Федералния резерв на 9–10 декември на около 86 на сто. Данните на Лондонската фондова борса сочат, че инвеститорите очакват две или три нови понижения през 2026 г. Това би дало на икономиката допълнителен импулс и би стимулирало търсенето, включително и на суровини.

Най-новите данни за пазара на труда показват спад на новите заявления за обезщетения при безработица до най-ниското ниво от повече от три години. Експертите обаче предупреждават, че ефектът може да е изкривен заради празничния период около Деня на благодарността.

Публикуването на икономически показатели е ограничено заради дългото частично спиране на правителствени агенции. Месечните данни за заетостта са отложени до средата на декември, а отчетът за предходния месец не е публикуван. Именно затова инвеститорите ще следят внимателно дефлатора на личните потребителски разходи – ключов инфлационен индикатор, предпочитан от Федералния резерв.

Експерти, анкетирани от LSEG, очакват месечно повишение от 0,2 на сто, а по-ниска стойност би засилила надеждите за по-ниски лихви. Валутният стратег Карол Конг от Commonwealth Bank of Australia посочва, че ръст от 0,1 на сто ще подкрепи намаляване на лихвите още следващата седмица.

Спекулации около наследника на Джером Пауъл

Доларът е подложен на допълнителен натиск от спекулациите, че икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет може да наследи Джером Пауъл като председател на Федералния резерв след изтичане на мандата му през май. Инвеститорите предполагат, че Хасет ще подкрепи по-агресивно намаляване на лихвите, което ускорява движението на валутните пазари.

Централните банки навлизат в ключова седмица

Следващата седмица ще бъде една от най-натоварените в годината за валутните пазари. Очакват се решения на Резервната банка на Австралия във вторник, „Банк ъв Канада“ в сряда и Швейцарската национална банка в четвъртък. Седмицата след това ще започнат заседанията на „Банк ъв Джапан“, Европейската централна банка, „Банк ъв Ингланд“ и Шведската централна банка.

В този контекст пазарите са изключително чувствителни към макроикономически сигнали и корпоративни отчети. Австралийският долар поскъпна с 0,3 на сто до 0,6626 щатски долара – най-високото му ниво от повече от два месеца. Швейцарският франк се повиши с 0,1 на сто до 0,8026 за долар.

