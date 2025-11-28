Бизнес

Еврото остава стабилно спрямо долара на пазарите

Единната европейска валута се котира почти без промяна

Снимка: Пекселс
28 ное 25 | 9:59
Иван Ангелов

Единната европейска валута демонстрира устойчивост и запазва почти непроменена позицията си спрямо американския долар в сутрешната търговия на финансовите пазари във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. Това показва задържане на нивата, въпреки леките колебания.

Едно евро се котира за 1,1586 долара, което представлява минимално отстъпление от едва 0,07 на сто спрямо нивото на затваряне от предходния ден.

Вчера Европейската централна банка официално определи същия този референтен курс от 1,1586 долара за едно евро, което стабилизира очакванията на пазара.

