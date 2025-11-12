Еврото с непроменен курс спрямо долара

Курсът на еврото спрямо долара остана без промяна в сутрешната търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1584 долара.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1575 долара за едно евро.

Спрямо други водещи световни валути измененията в курса на единната европейска валута също са минимални.

Еврото отстъпи с 0,10% спрямо швейцарсккия франк u нарасна с 0,06% спрямо британската лирa.

