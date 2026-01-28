След рязкото поскъпване еврото направи крачка назад

Курсът на еврото спрямо останалите водещи световни валути отбеляза леко понижение в междубанковата търговия тази сутрин, показват данни на германски сайтове за финансова информация.

Спрямо щатския долар единната европейска валута се котира около 1,2010 долара, което представлява спад от 0,18 на сто, след като през нощта еврото премина прага от 1,20 долара за първи път от 2021 година.

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1929 долара за едно евро, което подчертава мащаба на движението през последните сесии.

Спрямо швейцарския франк еврото се понижава с 0,02 на сто до 0,9173 франка за евро, а спрямо британската лира отстъпва с 0,06 на сто до 0,8690 лири за евро.

По отношение на японската йена единната валута се понижава с 0,17 на сто до 183,03 йени за едно евро.

Анализаторите обясняват движението с техническа корекция и реализиране на печалби след силния възход на еврото през последните дни. Пазарните участници остават чувствителни към сигналите за паричната политика в САЩ и еврозоната, както и към геополитическите рискове, които продължават да влияят върху валутните курсове.

