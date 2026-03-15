Наш енергиен експерт: Петролът може да скочи до 150 долара за барел!

Цените на петрола вече тръгват нагоре заради войната в Близкия изток, а рискът от нова глобална енергийна криза става все по-видим. При ескалация на конфликта стойността на суровия петрол може да достигне дори 150 долара за барел, предупреждават анализатори. Въпреки това държавата не трябва да прибягва до панически решения, защото те могат да доведат до още по-тежки икономически последици.

Пазарът реагира на военната ескалация

Според директора на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров, само за седмица пазарът на суровия петрол е реагирал много рязко на събитията в региона. „Цените на суровия нефт през последната седмица се увеличиха драстично. В понеделник може да видим и още по-високи стойности – 110 долара и нагоре. Явно вървим към сценарий с много по-големи удари по петролна и енергийна инфраструктура и 150 долара за барел“, предупреди той в интервю за БНР.

По думите му най-голямата опасност е конфликтът да удари директно производството в страните от Персийския залив. Ако добивът бъде спрян или силно ограничен, проблемът ще се превърне от временна логистична криза в дългосрочен енергиен шок. „В един момент проблемът ще се прехвърли в невъзможността страните от Персийския залив да добиват петрол. Веднъж изключат ли се находищата, много трудно се възстановява добивът. Тогава този ръст може да остане устойчив през цялата година и ефектите върху инфлацията и икономическото развитие ще бъдат много по-осезаеми“, обясни експертът. Той обаче подчерта, че ако кризата приключи бързо, пазарът може сравнително скоро да се успокои и цените да се върнат към по-нормални нива.

България засега усеща по-слаб натиск

Въпреки скока на международните пазари, у нас увеличението на цените на горивата засега остава по-умерено. България продължава да поддържа едни от най-ниските цени в Европейския съюз. „Поддържаме най-ниските цени в ЕС. Изключение е само Малта, където има локален пазар, който е по-различен. Това обаче не може да продължи вечно и ръстът при България вероятно ще се ускори през следващите седмици“, предупреди Владимиров.

Той обясни, че цените на горивата не се определят пряко от себестойността на суровия петрол. Рафинериите по света формират цените според търсенето и предлагането на пазара на горива и според маржа на печалба, който могат да постигнат. „Ценообразуването на едро на пазара на горива е различно от себестойността на петрола. Всяка рафинерия се стреми да максимизира маржа на печалба и определя цените спрямо пазарната конюнктура. Това не е спекулативно повишаване на цените, а стандартна пазарна политика“, посочи експертът. Според него България има известна свобода за реакция, тъй като рафинерията в Бургас в момента се управлява от българската държава чрез особен управител и това позволява временно намаляване на печалбата, за да се ограничи поскъпването.

Опасността от панически държавни решения

Владимиров предупреди, че най-големият риск в подобни ситуации са прибързаните политически действия. Според него въвеждането на тавани на цените или директна намеса на държавата на пазара на горива може да доведе до сериозни проблеми. „Задържането на цената изкуствено чрез тавани и намеса по бензиностанциите може да доведе до недостиг“, каза той.

По-разумният подход, според експерта, е държавата да се концентрира върху ограничаване на ефектите върху домакинствата. „Идеята за субсидии, насочени към уязвимите групи, е добър вариант. Може да се мисли и за мерки за намаляване на потреблението на горива, например временно въвеждане на безплатен градски транспорт“, отбеляза той. В същото време предупреди, че всяка подобна мярка има своята цена и ще увеличи бюджетния дефицит.

Икономиката може да усети сериозен удар

Ако конфликтът се проточи, ефектът върху икономиката ще стане все по-осезаем. Най-силно ще бъдат засегнати транспортните услуги и енергоемките индустрии, които разчитат на големи количества горива и природен газ. Цената на газа вече също се покачва, което създава допълнителен натиск върху производството и услугите.

„Инфлацията в България ще се увеличи, ако този проблем се задържи по-дълго. Няма държавен механизъм, който директно да намали цената на пазара. Може само да се ограничат ефектите върху потребителите чрез различни форми на компенсации“, обясни Владимиров.

Договорът с Боташ като стратегически шанс

Енергийният експерт посочи и възможност, която може да има стратегическо значение за България и за Европейския съюз. Става дума за договора с турската компания Боташ. Ако условията по него бъдат предоговорени, страната ни може да се превърне във важен канал за доставки на втечнен природен газ за Европа.

„Ако договорът с Боташ бъде предоговорен и условията се променят, България може да започне да внася и да пренася големи количества втечнен природен газ за целия ЕС“, обясни Владимиров. Според него е възможно и по-широко международно решение, при което Европейската комисия и САЩ да се включат в тристранно споразумение за доставки на газ и постепенно премахване на руския газ от европейския пазар.

