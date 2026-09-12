Една граница на Дунав вече е премината, рискът за АЕЦ расте
Проф. Георги Касчиев предупреждава за възможно спиране на реакторите, ако реката продължи да се отдръпва и помпите започнат да отказват
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Проф. Георги Касчиев предупреждава за възможно спиране на реакторите, ако реката продължи да се отдръпва и помпите започнат да отказват
Предупреждава за тежки икономически ефекти и призовава държавата да не действа панически
Бившият депутат от ИТН оглави листите в два града
Бензин и дизел трябва да поевтинеят. Но не и синьото гориво, казва Васко Начев
Нивата стигнаха своя максимум, очаквам плавно да тръгнат надолу, каза Христо Казанджиев
Никога досега не сме имали такава силна подкрепа от страна на Еврокомисията Проф. Атанас Тасев,енергиен експерт Силно съм впечатлен от работата на п...
Проф. Атанас Тасев,енергиен експерт Изказванията на политиците през последните дни по българските енергийни проекти са знакови. Всички знаем, че съдб...
Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт - Природният газ може да поевтинее с близо 10 на сто от юли. Как това ще се отрази на цените за топлинна енергия...