Петролът тръгна нагоре след нов удар по надеждите за примирие в Ливан

Цените на петрола поеха постепенно нагоре в азиатската търговия и частично компенсираха рязкото понижение от предходната сесия, след като напрежението в Близкия изток отново засили тревогите за доставките. Новият тласък дойде след отказа на „Хизбула“ да приеме предложение за примирие в Ливан и след спирането на товаренето на суровина от петролния терминал „Мина ал Фахал“ в Оман заради експлозия.

Пазарите следят и ограничения трафик през Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния петролен поток. Въпреки дневните колебания двата водещи сорта са на път да отчетат първи седмичен ръст от три седмици насам.

Леко възстановяване след тежък спад

Фючърсите на сорта Брент поскъпват с 34 цента, или 0,36%, до 95,37 долара за барел към 08:00 часа българско време. Това идва след спад от 2,84% в четвъртък, когато пазарът реагира на противоречивите сигнали около дипломатическите усилия и регионалното напрежение.

Американският лек суров петрол се търгува за 93,11 долара за барел, което е повишение със 7 цента, или 0,08%. Ден по-рано контрактът загуби 3,1% от стойността си. Въпреки това седмичната картина остава положителна, като американският сорт е поскъпнал с над 6% на фона на ескалацията в Близкия изток, забавените мирни преговори между САЩ и Иран и несигурността около ключови маршрути за доставки.

Търговците гледат не само текущите котировки, а и риска следващите дни да донесат нови прекъсвания. При такъв фон дори ограничено поскъпване може да бъде сигнал, че пазарът не приема последния спад като трайно успокояване, а като временна корекция в среда на високо напрежение.

Омански терминал спря товаренето след експлозия

Допълнителен натиск върху пазара дойде от Оман, където петролният терминал „Мина ал Фахал“ преустанови товаренето на суровина след експлозия в близост до единичните шамандури за товарене. Според първоначалната информация причината може да е атака с дрон.

Подобни инциденти имат силен ефект върху цените, защото засягат не само конкретни обеми, а и усещането за сигурност на инфраструктурата в региона. В момент, когато трафикът през Ормузкия проток вече е под наблюдение, всяка новина за нарушение на петролна логистика се приема като потенциален риск за доставките.

Анализатори предупреждават и за намаляващи глобални петролни запаси. Това може да засили натиска върху цените през третото тримесечие, особено ако геополитическото напрежение се задържи, а доставките останат уязвими към блокади, атаки или технически прекъсвания.

Ливан, Иран и противоречивите сигнали към пазара

В политически план основният фокус остава върху Ливан и по-широкия сблъсък около Близкия изток. Лидерът на „Хизбула“ Наим Касем отхвърли предложението за примирие между Израел и Ливан, договорено с посредничеството на САЩ. Иран от своя страна постави прекратяването на огъня в Ливан като условие за евентуално мирно споразумение с Вашингтон.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него има напредък в разговорите между Израел и Ливан и че Ливан „заслужава мир“. Тези думи обаче не успяха да премахнат несигурността, защото пазарът получава едновременно сигнали за дипломатически движение и за блокиране на ключови условия.

„Всеки оптимизъм остава силно помрачен от заплетена мрежа от противоречиви сигнали и заглавия“, коментира пазарният анализатор на Ай Джи Тони Сикамор.

По думите му от техническа гледна точка, макар цената на американския петрол да остава над нивата на подкрепа в диапазона около ниските 80 долара, рискът продължава да е насочен към ново поскъпване. Това означава, че при ново напрежение или доказателства за трайни проблеми с доставките пазарът може бързо да възобнови движението нагоре.

ОПЕК запази прогнозата си, но натискът не изчезва

Организацията на страните износителки на петрол запази прогнозата си за ръст на световното търсене от 1,2 млн. барела дневно през тази година. Генералният секретар на ОПЕК Хайтам ал Гайс потвърди очакването въпреки напрежението в Близкия изток и ограниченията около Ормузкия проток.

Запазването на прогнозата показва, че картината при търсенето остава достатъчно стабилна според организацията, но пазарът вече реагира повече на риска при предлагането. Когато запасите намаляват, а стратегически маршрути са под напрежение, дори умерен ръст на потреблението може да бъде достатъчен, за да поддържа цените високи.

В същото време данните за иранския износ добавят нов елемент към уравнението. Иранските петролни доставки са спаднали до най-ниското си равнище за последните шест години, основно заради морската блокада на САЩ, сочат данни за корабоплаването. Това ограничава допълнителен източник на суровина в момент, когато пазарът вече следи всяко смущение в региона.

Слабото търсене в Китай остава фактор, който частично възпира по-рязко поскъпване. Но засега геополитическите рискове, ограниченията по маршрутите, спадът на запасите и несигурността около Иран, Ливан и Оман държат петролния пазар в напрежение. Именно затова днешното леко повишение изглежда не толкова като силен обрат, колкото като предупреждение, че цените могат бързо да тръгнат нагоре при следващ тревожен сигнал.

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