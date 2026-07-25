Селото на полски граф стана новата Бояна. Къщи върху злато

Само на 18 километра западно от жълтите павета, точно там, където софийската котловина започва плавно да прелива в хълмовете на Люлин планина, се крие необикновено село с легенди за злато, пожари и полски благородник. Доскоро Пожарево бе просто тиха дестинация за съботен детокс и слънчев риболов.

Днес обаче това райско селце на 750 метра надморска височина се превръща в сцена на истинска имотна революция, в която стари легенди раждат нови истории.

Преобразяването на Пожарево не е поредната софийска строителна треска. То е огледало на новата философия за живот. Когато прахът на градския трафик остане зад гърба ви при Божурище, въздухът изведнъж олеква, а пейзажът разкрива простор, какъвто пренаселените южни квартали на София отдавна са изгубили.

Пепел, чума и шедьовърът на един полски граф

За да разберете защо днес квадратният метър в Пожарево се превръща в огромна инвестиция, трябва да се върнете назад във времето, когато селото се е родило от болката. В древността то е било разположено по-ниско в равнината и се е наричало Малюрово. Османските орди обаче го изпепеляват до основи, принуждавайки оцелелите да потърсят закрилата на по-високите хълмове. Новият им дом приема името Пожарево като вечен спомен за пламъците.

По-късно, през XIX век, страшната чумна епидемия оставя едва петдесетина оцелели от някогашното население, но селото пак отказва да изчезне.

Голямото духовно чудо на Пожарево обаче датира от началото на миналия век. На хълма израства църквата „Свети Николай Мирликийски“, съградена камък по камък с доброволния труд и каруците на местните жители.

В нейния иконостас е скрита истинска сензация. Иконите са изписани от Август Розентал - полски граф и талантлив художник. Докато рисува стенописите в катедралата "Свети Александър Невски“ в София, европейският благородник твори и в малкия храм в Пожарево. Две години по-късно, едва тридесет и шест годишен, графът загива като доброволец за България в Балканската война при Гечкенли. Неговото изкуство остава да пази духа на селото, допълнено от водите на язовир „Пожарево“, построения през 60-те години водоем, който днес е истински оазис за спортен риболов.

Непосредствено до селото се простира и апетитната зона „Златуша“, в която се смята, че има златни залежи. Когато инвеститори опитаха да проучват терена за златодобив, жителите на Пожарево се вдигнаха на протест, за да покажат, че истинското злато не е под земята, а в кристалния въздух и спокойствието на баирите.

Анатомия на имотния скок: От вилна зона до премиум предградие

Днес тази естествена красота захранва имотен пазар с невиждана за района динамика. Пожарево бързо скъса със статута си на вилно място и се превърна в предпочитана локация за целогодишно живеене. Тласък за това даде разширението на булевард „Сливница“ и бурният растеж на Индустриална зона Божурище. Разстоянието до столицата вече се изминава за малко над петнадесет минути, което направи селото пряк конкурент на квартали като Бояна и Драгалевци, но без техните задръствания и бетонно презастрояване.

За последните три години цените на имотите в Пожарево отбелязват значителен ръст. Онези, които търсят стара селска къща или вила за реставрация, бързо откриват, че такива оферти почти няма. Малкото останали по-стари тухлени сгради се търгуват на цени между 70 и 110 000 евро, но те мигновено биват прекупувани с цел събаряне или основна реконструкция.

Истинският двигател на пазара са новите самостоятелни къщи и проекти от затворен тип. Цените на новите триетажни или едноетажни модерни семейни домове с площ от 150 до 250 квадратни метра варират между 250 000 и 450 000 евро. В горния сегмент, където говорим за дизайнерски нискоенергийни имоти с големи дворове и панорама към планината, сделките надхвърлят 600 000 и 700 000 евро. Средната цена на квадратен метър за ново застроено жилище вече твърдо държи нива между 1200 и над 2000 евро за квадрат.

Пазарът на парцели е не по-малко горещ. Урегулираните поземлени имоти с достъп до ток и вода се продават на цени от 60 до над 120 евро за квадратен метър. Това означава, че един стандартен парцел от хиляда квадратни метра, подходящ за строителство на семейна къща, струва между шестдесет и сто и двадесет хиляди евро. Големите терени от по 5 до 10 декара пък се изкупуват от инвеститори на нива от 30 до 50 евро на квадрат за изграждането на малки комплекси от няколко самостоятелни къщи.

Кой купува в Пожарево?

Профилът на купувача в Пожарево е изключително ясен. Това са предимно млади семейства с деца, предприемачи, IT специалисти и хора от свободните професии, които имат възможност да работят хибридно или дистанционно. Те не търсят просто квадратура, а начин на живот. Купуват възможността децата им да растат на открито, с двор, в който има място за градина и куче, далеч от градския шум и замърсения въздух.

Тенденцията показва, че Пожарево привлича хора с високи изисквания към строителството. Вместо масивни класически палатoобразни сгради, новите жители предпочитат нискоенергийни къщи с фотоволтаици на покрива, термопомпи и големи френски прозорци. Единственото предизвикателство пред този бурен растеж остава местната инфраструктура. Разширяването на електрическата мрежа, изграждането на локални пречиствателни станции и асфалтирането на новите вътрешни улици са казусите, които инвеститорите и общината трябва да решават в движение.

Пожарево вече не е просто точка на географската карта на Софийска област. То е символ на новата българска мечта за дом - място, където историята на един загинал полски граф се преплита с модерния архитектурен лукс, а сутрешното кафе ухае на планински хълмове, само на крачка от ритъма на големия град.