Селото на полски граф стана новата Бояна. Къщи върху злато
Нов имотен хит само на 18 минути от жълтите павета
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Нов имотен хит само на 18 минути от жълтите павета
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Божурище Георги Димов се срещна с жителите на с. Пожарево. На срещата присъстваха и кандидатите за общински съветници...
Силистра. Праг по течението на Дунава се появи край тутраканското село Пожарево. Ниските води на реката са слезли под кота нула в района на остров...