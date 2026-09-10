Какво се е случило с Мазонакис? Проверка, разпити и странен детайл

Смъртта на гръцката музикална звезда Йоргос Мазонакис на 54 години се превърна в обект на разследване, след като стана ясно, че той е получил спиране на сърцето по време на процедура по плазмафереза в лечебно заведение в атинския квартал Колонаки. Най-сериозният въпрос идва от самия здравен министър Адонис Георгиадис - по думите му мястото е имало лиценз за обикновен патологичен кабинет, където подобна процедура не е разрешена. Точната причина за смъртта обаче все още не е установена и ще бъде определена от съдебномедицинската експертиза.

„Подозрителна клиника“ и незабавна проверка

Георгиадис използва необичайно остър тон и определи лечебното заведение като „предполагаема клиника“. Той подчерта, че плазмафереза не би трябвало да се извършва в кабинет с такъв лиценз и поиска незабавна проверка от Медицинската асоциация в Атина. По случая вече работи и полицията, която събира документи, показания и информация за всички медицински действия, извършени преди фаталния край.

Именно тук се появява основното съмнение - не дали Мазонакис е получил сърдечен арест, което е безспорно, а дали процедурата е извършвана при условията и с разрешенията, които законът изисква, и дали тя по някакъв начин е свързана със смъртта му. Засега няма официално заключение за такава връзка.

Двамата лекари бяха разпитани

Двамата медици, намирали се в клиниката, са дали показания пред разследващите и впоследствие са били освободени. Техният адвокат Никос Агапинос настоява да не се правят предварителни заключения и заявява, че според клиентите му няма причинно-следствена връзка между плазмаферезата и сърдечния арест.

Защитата твърди също, че използваната апаратура и помещението са били регистрирани. Това обаче не отговаря автоматично на отделния въпрос, поставен от здравния министър - дали конкретният вид процедура е бил позволен при лиценза, с който лечебното заведение е разполагало.

Последните 79 минути

Известната до момента хронология показва колко бързо се е развила трагедията. Мазонакис бил отишъл за предварително планирана процедура, след като предния ден преминал преглед. По време на плазмаферезата се почувствал зле и получил силна болка в гърдите.

В 16:21 часа от лечебното заведение подали сигнал за спешна помощ. Седем минути по-късно пристигнал реаниматор с мотоциклет и започнал кардиопулмонална ресусцитация. Певецът бил транспортиран до болница „Елпис“, където пристигнал в 16:45 часа без самостоятелно дишане и пулс. Лекарите продължили реанимацията, но в 17:40 часа смъртта му била официално констатирана.

Какво трябва да изясни експертизата

Плазмаферезата е инвазивна процедура, при която част от кръвната плазма се отделя и заменя с друг разтвор или донорска плазма. Тя се използва при определени заболявания и изисква медицинско наблюдение именно защото влияе пряко върху кръвообращението и вътрешния баланс на организма.

Съдебномедицинското заключение трябва да покаже дали Мазонакис е починал вследствие на самостоятелно възникнал остър сърдечен проблем, дали процедурата е имала някакво значение за настъпването му и дали действията на медицинския екип са били правилни.

До тогава около последните часове на една от най-големите звезди на гръцката сцена остават повече въпроси, отколкото отговори. Сигурното засега е едно - здравното министерство официално постави под съмнение дали процедурата въобще е трябвало да се извършва на това място, а окончателната дума за причината за смъртта предстои да дадат съдебните медици.