Какво се е случило с Мазонакис? Проверка, разпити и странен детайл
Лечебното заведение имало разрешение за обикновен патологичен кабинет, но според здравния министър там не е било позволено да се извършва плазмафереза
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Лечебното заведение имало разрешение за обикновен патологичен кабинет, но според здравния министър там не е било позволено да се извършва плазмафереза
Милата певица, така и не намери покоъ до момента от всичката травма
Ендодонтията е област от стоматологията, която се занимава с диагностика и лечение на заболявания на зъбната пулпа и кореновите канали
15 лекари от клиниката по кардиология, с ръководител проф. д-р Яна Симова, участваха в Националния юбилеен конгрес по кардиология в Пловдив. Внушител...
От проф. Стефан Стефанов и всички лекари и медицински специалисти
Той и съпругата му Камила посетиха специализирана клиника
от д-р Никол Горанова и д-р Добромир Андреев
Вижте отзивите за най-новата клиника за майчино и детско здраве
В последните десетилетия научихме, че ракът има генетична основа
Съобщението за смъртта е подписано от лечебното заведение
С голяма радост днес можем да съобщим, че при нас вече се родиха 10 здрави бебета
Клиниката е лидер по успеваемост на инвитро процедури
Пореден национален приз във витрината на най-добрата клиника у нас
Щастливата новина съобщи самата тя с видео във фейсбук
Инвестицията е на стойност 1,4 милиона лева
Все още уточняват броя на жертвите
Случката е от Варна и починалият е мъж на 82 години
Тя е под домашен арест и затова се налага при всяко излизане от дома си да иска разрешение
Персоналът на "Света София" приема болни със съмнения за коронавирус
Предвижда се ремонт и на Спешното отделение на болницата