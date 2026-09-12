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15 лекари от ,Сърце и Мозък‘ Плевен взеха участие в Националния юбилеен конгрес по кардиология в Пловдив

15 лекари от ,Сърце и Мозък‘ Плевен взеха участие в Националния юбилеен конгрес по кардиология в Пловдив

15 лекари от клиниката по кардиология, с ръководител проф. д-р Яна Симова,  участваха в Националния юбилеен конгрес по кардиология в Пловдив. Внушител...

17 юни | 9:00
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