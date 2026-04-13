След като бе арестувана пияна: Бритни Спиърс доброволно влезе в клиника

Бритни Спиърс е постъпила в лечебно заведение след ареста си за шофиране в нетрезво състояние миналия месец.

Представител на поп звездата потвърди пред PEOPLE в неделя, че 44-годишната Спиърс доброволно се е регистрирала в клиниката.

Спиърс беше арестувана по подозрение за шофиране под въздействието на наркотици и алкохол във Вентура, Калифорния, на 4 март. Тя беше освободена на следващия ден, а представител на певицата заяви пред PEOPLE в изявление, че „нещастният инцидент“ е „напълно непростим“.

„Бритни ще предприеме правилните стъпки и ще спазва закона и се надяваме, че това може да е първата стъпка в дългоочакваната промяна, която трябва да настъпи в живота й. Да се ​​надяваме, че тя ще може да получи помощта и подкрепата, от които се нуждае през този труден момент“, се казва в изявлението. „Синовете ѝ ще прекарват време с нея. Близките ѝ ще измислят дългоочакван план, който да я подготви за успех и благополучие.“

Спиърс има синове Шон Престън и Джейдън Джеймс от бившия си съпруг Кевин Федърлайн.

През октомври 2025 г. той изрази сериозно безпокойство за поп звездата в мемоарите си You Thought You Knew, като написа, че е „време да се вдигне тревога“ за поведението ѝ.

„Стана невъзможно да се преструваме, че всичко е наред. От моята гледна точка часовникът тиктака и се приближаваме до последния момент“, пише той. „Нещо лошо ще се случи, ако нещата не се променят, а най-големият ми страх е, че нашите синове ще останат да събират парчетата.“

Представител на Спиърс отговори на твърденията в книгата на Федърлайн с позиция, споделена пред People, в която се казва, че децата ѝ и тяхното „благополучие в условията на тази сензационност“ са „всичко, което има значение за нея“.

Певицата е била поставяна и преди под две психиатрични задържания — мярка, която полиция, социални служби и специалисти по психично здраве могат да използват, ако човек се счита за опасен за себе си или за други — в рамките на няколко седмици през януари 2008 г.

Първият случай се случва, след като Спиърс се заключва в банята на Федърлайн със сина им Джейдън, който по това време е малко над една година. Инцидентът в крайна сметка води до това Федърлайн да получи пълно попечителство над момчетата.

В мемоарите си от 2023 г. The Woman in Me Спиърс си спомня за онази нощ, пишейки, че „не е искала никой да ѝ отнеме бебето“ и че се е чувствала „отчаяна да задържи собствените си деца още няколко часа“.

На друго място в книгата тя разказва и за живота си под настойничество, което беше прекратено от съд през 2021 г.

„Трудно е да се обясни колко бързо можех да преминавам от малко момиче към тийнейджър и към жена, заради начина, по който бях лишена от свободата си“, пише тя. „Жената в мен беше потискана дълго време.“

Изпълнителката на „Piece of Me“ е говорила открито и за здравето си, като на 29 ноември 2021 г. споделя, че е на „правилните лекарства“. Въпреки това признава, че „все още има нужда от много изцеление“.

През август 2022 г. Спиърс публикува 22-минутно видео в YouTube и Twitter, в което откровено говори за „травмата“ от това, че според нея е била принуждавана да работи и да прекарва време в психиатрично заведение под контрола на баща си. Тя също обвинява майка си и сестра си, че са подкрепяли контролиращите аспекти на настойничеството — обвинения, които те отричат.

„Бях уплашена, пречупена… Споделям това, защото искам хората да знаят, че съм просто човек“, казва тя във видеото, публикувано чрез скрит линк и по-късно изтрито. „Чувствам се като жертва след тези преживявания и как да се излекувам, ако не говоря за това?“

