Също като в BG! Кървав „линкъп“ в Лондон: тийнейджър намушкан до смърт

Истински кошмар се разигра в източен Лондон по време на празничния уикенд, след като тийнейджър беше намушкан смъртоносно на хаус парти в квартал Хакни. Видео кадри, разпространени онлайн, показват как изпаднали в ужас младежи бягат с писъци, докато на заден фон се чуват изстрели, пише "Дейли мейл".

На кадрите десетки тийнейджъри, облечени по летните жеги за най-горещия Bank Holiday в историята на Великобритания, панически се втурват към Hackney Marshes. Един от младежите крещи: „Наръгаха го, о, Боже, наръгаха го!“

Друго видео показва момиче, което първончално тича към мястото на хаоса, но секунди по-късно рязко обръща посоката, след като чува стрелба наблизо. В отделен клип се вижда човек, облечен изцяло в черно и вероятно въоръжен с голям мачете нож, който тича към бягащите тълпи.

Полицията е била извикана на Towpath Walk в Hackney Wick в 19:17 ч. в понеделник след сигнали за масово събиране, безредици и „лица с мачете“. Според разследващите всичко е започнало по време на хаус парти за празничния уикенд.

Служителите открили тийнейджър с прободни рани в Poplar Close. Медиците не успели да го спасят и той е починал на място. Започнато е разследване за убийство.

Случаят е само поредният епизод от вълната хаос около т.нар. „linkups“ – масови неофициални събирания на младежи, организирани през социалните мрежи. Само дни по-рано 17-годишен младеж беше намушкан в Клапъм по време на друго подобно събиране, а напрежение имаше и в Брайтън.

Междувременно стотици тийнейджъри предизвикаха безредици и на плажа в Саутенд. Двама души са арестувани, след като групи младежи крали от магазини и влезли в сблъсъци с полицията по крайбрежието на Есекс. Подобни проблеми са регистрирани и на плажа в Борнмът.

Организаторите рекламират тези събирания като „музикални събития“ с безплатен вход, водни битки и парти атмосфера. Някои плакати дори обещават продажба на марихуана и балони с райски газ. Част от рекламите вече се генерират с изкуствен интелект, което допълнително затруднява младежите да различават истинските събития от фалшивите.

От лондонската полиция съобщиха, че районът около Towpath Walk и Poplar Close остава отцепен, докато текат спешни следствени действия.

Детектив Бен Масинк от отдела за тежки престъпления заяви, че полицията работи ускорено, за да установи всички обстоятелства около трагедията и призова очевидците да предадат записи и информация, вместо да разпространяват видеа в социалните мрежи „от уважение към семейството на жертвата“.

