Обрат със задържания за трагедията в Благоевград

Освободиха задържания за трагедията в Благоевград студент. Съдия Диана Узунова не уважи искането на Окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка "задържане под стража" за 20-годишния младеж. Мотивът е, че няма достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на 16-годишното момиче, предава БНТ.

Младежът беше задържан в неадекватно състояние в ранните часове на 24 май в апартамент в квартал „Струмско“. На парти в апартамента са били четирима младежи. Единият излиза, а по-късно от петия етаж пада и загива 16-годишно момиче, а 17-годишно момче е настанено в "Пирогов" с тежки наранявания.

Разследването е в посока на това дали студентът, под въздействието на наркотици, е блъснал момичето през прозореца, както и каква е съпричастността му към падането на младежа, който и към момента се бори за живота си. На първите разпити студентът е казал, че не си спомня нищо.

Според събраната информация четирима младежи са били на парти, на което е имало и наркотици. От полицията казаха, че става дума за LSD, като в апартамента са намерени и канабис, амфетамини и райски газ. Част от наркотиците били поръчани по интернет.

Полицаите описаха гледката в жилището като потресаваща.

