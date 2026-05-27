Развръзка! Готвят нов модел за минималната заплата

Ще търсим съвместна форма със социалните партньори как да фиксираме минималната работна заплата (МРЗ), заяви социалният министър Наталия Ефремова на пресконференция в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в отговор на въпрос за автоматичния механизъм за определяне на МРЗ. На събитието тя представи приоритетите и екипа си след заемането на поста.

Работната заплата е измерител на труда. Не е добра идея механизмът да е автоматичен и държавата да определя МРЗ, когато сме в действаща пазарна икономика, коментира Ефремова.

В момента законодателството предвижда да има МРЗ. Най-добрият вариант е чрез засилване на колективното договаряне – вместо една МРЗ, в различните браншове да има различни договорени нива между работодатели и синдикати, заяви още министърът.

Ефремова каза, че темата за МРЗ е обсъдена на първата ѝ среща със социалните партньори. Това е дълга и трудно решима тема, предвид това, че те все още не могат да постигнат съгласие, призна тя. Ефремова заяви, че ще работи за постигане на баланс между интересите на синдикатите и бизнеса, за да се намери решение на въпроса. Действащият закон не се харесва от нито една от двете страни, бих добавила и държавата като трета страна, тъй като автоматизмът е практика, която не води до добри резултати и до обективност при разходването на средства от държавния бюджет, отбеляза министърът.

Имаме набелязани мерки за изработване на текстове не само в Кодекса на труда, но и с допълнителни законодателни инициативи, както и включване на други органи в изчисленията, като Националния статистически институт (НСИ), разясни Ефремова. Няма да работим върху термина „заплата за издръжка“, но работим върху измерител, който да определи какъв размер на МРЗ е адекватен. Ще използваме и възможностите на НСИ, за да намерим най-правилния инструмент, който е „рефер“ за адекватността на МРЗ, отговори министърът на уточняващо питане за възможния механизъм.

