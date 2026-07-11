Две мощни експлозии събудиха наш квартал. Причината

Две мощни експлозии събудиха бургаския квартал "Сарафово" тази нощ. Около 3 ч. тази нощ летовници са чули изключително силни експлозии и са подали сигнал до тел. 112, предаде Флагман.

Електрически автомобил изгоря като факла и запали паркиран до него друг, след инцидент при зареждане, съобщиха читатели на Флагман. Случаят е от 3 ч. тази сутрин в бургаския кв. Сарафово и е показателен за опасностите от литиево-йонните батерии и техните аналози.

Колата се е възпламенила без предупреждение, разследва се причината. От огъня обаче е обхваната и друга електричка, която се е намирала в непосредствена близост и нанесените щети са за десетки хиляди евро, тъй като и двете возила са изгорели до основи.

Екшънът призори е бил сериозен, след като гумите на автомобилите са започнали да се взривяват. Звукът, който те издават, е оглушително силен и със сигурност е събудил почиващите си в частния затворен комплекс туристи.

Пожарникарите са опитали да направят всичко по силите си да изгасят горящите автомобили, но реално е нямало много какво да направят. Литиево-йонните батерии горят безвъздушно, което означава, че веществата в тях не спират да са активни дори и след като бъдат посипани с вода и дори пясък. Отделно от това свойството на тези батерии да се взривяват също е добре познато на огнеборците.

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