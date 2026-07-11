Проверяват българите с имоти в Гърция. 20 000 евро глоба

ВГърция проверяват имотите, отдавани под наем чрез различни платформи.Сред собствениците има и много българи,които също подлежат на проверка.

Гръцките власти започнаха масирани проверки на имотите, отдавани на краткосрочни наеми. Голяма част от собствениците са българи с имоти предимно в Северна Гърция.

Властите проверяват дали собственикът е платил данъците, а също дали са спазени новите правила за безопасност и експлоатация на туристически обекти.

Проверките се извършват съвместно от екип на Агенцията по приходите и от Министерството по туризма.

От собствениците се изисква да представят регистрация на имота за отдаване под наем през туристическия сезон, документ за собственост, данъчни декларации. Особено внимание проверяващите обръщат на документ за изправност на електрическата инсталация поради честите пожари.

При нарушения се налагат санкции от 5 хиляди до 20 хиляди евро.

Много от чужденците, които са инвестирали в имот в Гърция, го отдават под наем, за да покрият разходите по имота. Трябва обаче да се спазват наредбите от всички собственици, които предлагат туристически услуги преди всичко за безопасност на туристите, съобщават от проверяващите екипи.

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