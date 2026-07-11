Един плод изстреля България на световния връх. Влезе в топ 10

Наш плод влезе в топ 10 на световните производители и бележи рекорди. Българското малинопроизводство днес стои в светлата зона на родното земеделие. Този възход не е случайност. Той е резултат от години работа, от фермери, които не се отказаха, от инвестиции, които не бяха отложени, и от една култура, която се оказа по-устойчива на климатичните сътресения от почти всички други плодове в България.

Малината - плодът, който устоя на кризите

Докато през 2025 г. българското овощарство преживя драматични спадове - при череши, кайсии, праскови, сливи добивите паднаха между 60% и 90%, малините останаха стабилни. Това е потвърдено в официалните бюлетини на Министерството на земеделието, които определят малината като една от „най-малко негативно засегнатите“ култури.

Причината е проста: малината е по-устойчива на пролетни студове, на резки температурни промени, на климатични капризи. В години, когато други плодове буквално изчезват от статистиката, тя остава.

България в топ 10 на световните производители

Днес страната ни е сред десетте най-големи производители на малини в света. Това не е просто престиж - това е икономически шанс.

По данни на Асоциацията на малинопроизводителите площите у нас надхвърлят 2250 декара, а секторът е сред най-добре организираните в страната.

И още нещо важно: малините, заедно с черешите, са единствените плодове в България с положително експортно салдо – факт, който министър Пламен Абровски подчерта в Самоков. Това означава, че страната ни изнася повече, отколкото внася, и че българската малина е конкурентна на европейските пазари.

Самоков - мястото, където секторът показва силата си

На 11-ото Национално изложение на малинопроизводителите в Самоков министър Абровски говори за нещо, което фермерите отдавна знаят: в този сектор има трудности, но има и диалог; има проблеми, но има и предвидимост; има рискове, но има и държавна подкрепа.

Държавен фонд „Земеделие“ остава ключов партньор - финансира модернизация, напояване, нови насаждения. БАБХ пък държи строг контрол по цялата верига, за да гарантира качеството и безопасността - нещо особено важно при плод, който често се консумира пресен или замразен без термична обработка.

Защо малините са стратегически плод?

Защото съчетават три редки качества: устойчивост, висока добавена стойност, силно търсене.

Малината е култура, която дава добра рентабилност на декар. Европейските преработватели я търсят за замразяване, концентрати, сладка. Българските производители, които поддържат модерни насаждения, получават стабилни приходи.

И още нещо: в години на климатични кризи малината се превръща в „сигурен плод“ – нещо като спасителен остров за фермерите.

Контекстът на земеделието: трудни времена, но ясни посоки

В Самоков министър Абровски говори и за големите теми:

– цените на зърното, зависими от Черноморския басейн;

– риска от загуба на 200 млн. евро заради забавени приеми;

– промените в ОСП и „Омнибус“ регламента;

– новото звено за външнотърговска политика, което ще подпомага износа на българска продукция.

Тези теми очертават голямата картина: земеделието е под натиск, но държавата търси решения.

И точно в тази картина малината изпъква като пример за сектор, който не просто оцелява, а расте.

Възходът, който не е случайност

Българското малинопроизводство е във възход. Не защото е модно или лесно, а защото е устойчиво, добре организирано и подкрепено от държавата.

Възходът на малината е възход на фермери, които не се отказаха. На региони, които пазят традицията.

На сектор, който показва, че българското земеделие може да бъде силно, когато има визия, диалог и постоянство.

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