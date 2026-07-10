ДЗИ е лидер по потребителско доверие според проучването „RATE|Лидери в застраховането“

ДЗИ, част от KBC Group в България, е лидер по потребителско доверие сред клиентите на застрахователни услуги. Резултатите в онлайн проучването, направено от economic.bg за проекта „RATE | Лидери в застраховането“, са категорични, като поставят ДЗИ на 1-о място сред потребителите с внушителните 46.5% от гласувалите в анкетата. Проучването не е представително, но както посочват авторите му: „ДЗИ е безапелационният победител по клиентско удовлетворение. Този изключително висок резултат отразява силното репутационно предимство на най-старата застрахователна марка в страната. Факторите за този успех се крият в мащабната им клонова мрежа, силното банково застраховане и отличното представяне в сегменти извън автомобилния пазар – като имущественото и селскостопанското застраховане, където доверието се изгражда с десетилетия коректни плащания. Компанията залага силно и на дигитализацията и потребителското изживяване, което вероятно привлича допълнително подкрепа.“

„ДЗИ Общо застраховане“ завърши 2025 г. с 236 187 772 евро записан премиен приход. Компанията традиционно се възползва от силната си банково-застрахователна мрежа и балансирания си портфейл. ДЗИ е един от основните бенефициенти на наблюдавания през 2025 г. сериозен ръст (24%) при имущественото застраховане, подкрепен от промяната в нагласите на хората към защита на имотите им при природни бедствия, посочват още от изданието.

Застрахователят с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар през тази година отбеляза 80 години от своето създаване. ДЗИ е част от белгийската банково-застрахователна група КВС от 2007 г., като разработва и предлага пълна гама продукти в направленията Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. ДЗИ е една от най-разпознаваемите и с високо доверие марки не само във финансовия сектор, но и изобщо в страната. Според проучване на IPSOS над 63% от потребителите на застрахователни услуги припознават ДЗИ като онлайн застраховател, а клиентското одобрение и удовлетвореност от компанията надминават 70%.

ДЗИ разполага с широка мрежа от 162 офиса в България, в които работят 230 опитни застрахователни специалисти и повече от 1100 агенти, осигуряващи качествени продукти и професионално обслужване, съобразено с нуждите на клиентите. За последните две години, освен признанието и доверието на клиентите в дигиталните услуги, ДЗИ получи и редица престижни признания, сред които международното отличие за „Най-добър дигитален застраховател в България“ от Global Insurance; Застраховател на годината – Животозастраховане“ за 2024 г., от наградите „Застраховател и осигурител на годината“, първо място на годишните награди Transform IT за дигитална и устойчива трансформация на бизнеса, реализирана през 2024 г., организирани от Digitalk; първа награда „Технологична/AI иновация на годината“; втора награда в категория „Иновативен продукт/услуга“ и трета в категория „Иновативен проект/Иновативен дизайн“ по време на Годишните награди на b2b Медия“ и др.

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