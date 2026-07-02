Бизнес

ДЗИ отбеляза своята 80-годишнина с посланието „Обичаш го. Застраховай го.“

В церемонията участва и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев

ДЗИ отбеляза своята 80-годишнина с посланието „Обичаш го. Застраховай го.“
02 юли 26 | 10:59
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Иван Ватахов Иван Ватахов

ДЗИ посрещна служители, партньори, официални лица и гости на специално събитие, посветено на 80-годишнината от основаването на застрахователя с най-дълга, непрекъсната и успешна история в България. Националният исторически музей в София бе домакин на тържеството, което премина под надслов „Обичаш го. Застраховай го.“

В своето обръщение по случай годишнината Петър Андронов, главен изпълнителен директор на бизнес ресор „Международни пазари“ на КВС Group и председател на надзорните съвети на ДЗИ и ОББ подчерта, че последните 20 години от богатата история на ДЗИ са част от общата история на KBC Group в България и сподели своите 20 причини да обича ДЗИ. Сред тях са хората, които неуморно работят за успеха на компанията, клиентите и партньорите, които делегират своето доверие на застрахователя,  стабилността на дружеството и това, че от своя първи ден в KBC Group непрестанно расте, постигайки устойчива лидерска позиция на българския пазар, запазвайки и до днес мястото си на върха, а резултатите му са повод за гордост навсякъде по света.

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„Честит празник, скъпи приятели, бъдете здрави, продължавайте да изкачвате нови върхове, бъдете смели и дръзки и никога не спирайте да се развивате и да изненадвате всички със своите възможности и успехи. ДЗИ е най-добрата застрахователна компания не само в България.“, завърши той.

Ролята на ДЗИ като основоположник на съвременното българско застраховане бе подчертана и в поздравителния адрес от президента на Република България Илияна Йотова и обръщенията на Цончо Ганев, заместник.-председател на Народното събрание на Република България, Гълъб Донев, заместник-министър председател и министър на финансите на Република България, на Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор и Пламен Данаилов, заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на КФН.

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В своето слово Гълъб Донев подчерта „Вашата компания извървя достоен път, поддържайки добро финансово състояние, висока ликвидност, сигурен инвестиционен портфейл и дългосрочен рейтинг „А“ със стабилна перспектива. Винаги в крак с времето, ДЗИ съчетава традициите с модерните дигитални тенденции и иновации в сектора.“

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Зад тази годишнина стоят години доверие и милиони истории на хора, семейства и бизнеси, в които ДЗИ е била близо до тях, за да им даде сигурност и спокойствие. През годините ДЗИ премина през различни трансформации и промени, но едно е факт - компанията успява да запази доверието своите клиенти и наред с това да изгради модерна визия на бъдещето. Днес ДЗИ е лидер с близо един милион клиенти, над 1500 професионалисти, 162 офиса и широка мрежа от експерти, агенти и брокери в цялата страна. Всичко това ни дава увереност, че ще продължим да градим и да се развиваме успешно и през следващите 80 години“, сподели  Кристоф Де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ.

Коста Чолаков, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ, заедно с останалите изпълнителни директори – Бистра Василева, Иван Ганчев и Анастас Петров – връчиха специални награди на служителите с 40-годишен трудов стаж в компанията, най-добрите брокери, с които компанията работи, и агенти с 40-годишен стаж. В своето обръщение към гостите на събитието Коста Чолаков подчерта ролята на застрахователя в ежедневието на гражданите не просто като компания, а като доверен приятел, който подкрепя гражданите да възстановят своето имущество след неблагоприятни събития, да опазват своето здраве, да имат спестени средства благодарение на своята предвидливост.

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Обичам ДЗИ, защото всички наши служители от всички поколения създават иновации и ние сме признати за иновационен лидер на пазара, като ще продължим да отстояваме тази позиция. Благодаря ви от сърце от мое име и от името на моите колеги от управителния съвет за всичко постигнато и за всичко, което предстои да направим заедно“, завърши своето обръщение главният изпълнителен директор на ДЗИ.

„Обичаш го. Застраховай го.“ е посланието, с което ДЗИ отбелязва своята 80-годишнина. То има за цел да насочи вниманието на гражданите и бизнесa към това да се погрижат за най-ценните за тях неща – независимо дали става въпрос за движимо или недвижимо имущество, здраве или животозастрахователни продукти. ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основанo през 1946 г. Компанията, лидер на застрахователния пазар в България, е част от белгийската банково-застрахователна група KBC от 2007 г. ДЗИ разработва и предлага пълна гама продукти в направления общо застраховане и животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. През годините експертите на ДЗИ разработват десетки иновативни услуги в продуктовото портфолио и обслужването на клиенти, които налагат както чрез отлично развита търговска мрежа, така и чрез дигитални решения, налични в онлайн портала на компанията go.dzi.bg.

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За последните две години, освен признанието и доверието на клиентите в дигиталните услуги получи и редица престижни признания, сред които „Застраховател на годината – Животозастраховане“ за 2024 г. от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), международното отличие за „Най-добър дигитален застраховател в България“ от Global Insurance, първо място на годишните награди Transform IT за дигитална и устойчива трансформация на бизнеса, реализирана през 2024 г., организирани от Digitalk, първо място за „Технологична/AI иновация на годината“, второ място в категория „Иновативен продукт/услуга“ и трето - в категория „Иновативен проект/Иновативен дизайн“ по време на Годишните награди на b2b Медия и др.

ДЗИ е една от най-разпознаваемите и с високо доверие марки не само във финансовия сектор, но и изобщо в страната. Според проучване на IPSOS над 63% от потребителите на застрахователни услуги припознават ДЗИ като онлайн застраховател, а клиентското одобрение и удовлетвореност от компанията надминават 70%.

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Иван Ватахов
Автор Иван Ватахов

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