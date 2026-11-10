ДЗИ е коронованият дигитален лидер в българското застраховане
Дружеството печели за втора поредна година признанието на Global Insurance Innovation Awards
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Дружеството печели за втора поредна година признанието на Global Insurance Innovation Awards
В церемонията участва и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев
Пазарджик. Компютърен специалист е разследван от полиция и прокуратура за обир на дом. Човекът никога който не е стъпвал в него. Мистерията е още по-г...