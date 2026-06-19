Мотористите излизат на национален протест заради „Гражданска отговорност“

Мотористи от цялата страна излизат на национален протест днес заради поскъпването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети. 95 мотоклуба са заявили подкрепа за исканията, изпратени до Министерския съвет, сред които са връщане на сезонните полици, замразяване на цените на нивата от преди 1 март и възможност за по-гъвкаво плащане.

Недоволните настояват и за оставки на председателите на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите заради загубено доверие към институциите.

Протестът е насрочен за 11 часа, като участници от страната се очаква да се съберат на три пункта около София и с бавно каране да стигнат до площад „Княз Александър I Батенберг“.

Спорът тръгна от цените

Основното недоволство е срещу повишените цени на „Гражданска отговорност“ за мотористи. Според мотоклубовете сегашният модел е несправедлив, защото много мотоциклети се използват само няколко месеца в годината, но собствениците им трябва да плащат целогодишна застраховка.

Другият проблем е отпадането на възможността за разсрочено плащане. Това допълнително натоварва собствениците на мотори, особено когато полицата е задължителна, а превозното средство реално не се движи през голяма част от годината.

Затова мотористите настояват за въвеждане на сезонни застраховки. Те искат цената да бъде обвързана с периода на използване на мотоциклета, а не с пълна годишна полица независимо от реалното движение.

Исканията вече стигнаха до парламента

Икономическата комисия в Народното събрание обсъди казуса и беше решено да се работи по решение на проблема. Комисията за финансов надзор съобщи, че ще сформира работна група за нормативни промени, свързани със сезонна застраховка за мотористи от категориите L1-L5. В нея трябва да участват представители на мотообщността, Асоциацията на българските застрахователи, Гаранционния фонд и компетентните институции.

Председателят на КФН Васил Големански подкрепи идеята за сезонна „Гражданска отговорност“ и заяви, че когато едно превозно средство се използва само в определен период, е логично цената да се плаща за този период. В същото време той подчерта, че трябва да се намери баланс между справедливата цена за потребителите и защитата на пострадалите чрез адекватни обезщетения.

КФН посочва още, че застрахователите са върнали възможността за разсрочено плащане след срещи между ръководството на комисията и представители на Асоциацията на българските застрахователи. Регулаторът е извършил проверка на начина на формиране на цените и е наложил ежедневен мониторинг на пазара.

Оставките са част от натиска

Въпреки заявката за работна група, мотоклубовете не се отказват от политическия натиск. В исканията им остават оставките на ръководствата на КФН, КЗК и КЗП, защото според тях институциите не са реагирали навреме на рязката промяна в условията.

Мотористите настояват държавата да не оставя спора само между потребители и застрахователи. Те очакват ясен ангажимент за сезонни полици, възстановяване на справедливото плащане и контрол върху пазара.

Протестът в София ще бъде и демонстрация на мащаба на недоволството. Според по-ранна информация представители на десетки мотоклубове от София и страната са обявили готовност да се съберат в столицата заради поскъпването на „Гражданска отговорност“.

Бавно каране до центъра

Участниците в протеста се очаква да тръгнат от три пункта около столицата. Планът е с бавно каране да стигнат до площад „Княз Александър I Батенберг“, което може да затрудни движението по част от входовете към София и в централната градска зона.

Такъв тип протест е избран не само за видимост, а и като знак, че мотообщността иска разговор с институциите, но не приема отлагането като достатъчно решение. За мотористите темата не е само за цена, а за принцип - дали задължителната полица може да отчита реалното използване на превозното средство.

Спорът около „Гражданска отговорност“ за мотористите вече излезе извън рамките на застрахователния пазар. Той поставя въпроса как държавата балансира между интереса на потребителите, стабилността на застрахователната система и защитата на пострадалите при пътни инциденти. Работната група може да даде изход, но протестът показва, че мотористите очакват не само обещания, а срокове и конкретни промени.

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