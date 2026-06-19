Рокерите натискат властта: Плащаме за цяла година, караме сезонно

Мотористи от страната излизат на протест в София заради рязкото поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на площад „Княз Александър I Батенберг“, като настояват за оставки на ръководствата на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.

Част от мотообщността иска отговорност и от Комисията за защита на конкуренцията, след като според тях институциите са допуснали необоснован скок на цените и не са осигурили реална възможност за сезонна застраховка. Протестиращите настояват да плащат само за периода, в който използват моторите си, а не за цяла година, когато голяма част от машините стоят в гаражи.

„Не вярваме на комисиите“

Напрежението се засили, след като исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в парламентарната икономическа комисия. Там беше обявено, че КФН ще сформира работна група за нормативни промени, свързани със сезонна застраховка за мотористи от групи L1-L5. В нея трябва да влязат представители на мотообщността, застрахователите, Гаранционния фонд и други институции.

За мотористите обаче обещанието вече не е достатъчно. Те твърдят, че са слушали политическо говорене, но не са видели реални действия. Според тях информацията, която институциите използват, е изкривена, защото стъпва върху данни от застрахователния сектор, а не върху реалността, която хората виждат в собствените си полици.

„Започнаха с политическото говорене, с обещанията, но реални действия и мерки няма. Ние искаме в България нещата да бъдат ясни, да плащаме за това, което ползваме, искаме да плащаме справедлива цена“, заяви в ефира на Нова телевизия един от мотористите в Монтана, който ще се включи в протеста.

Спорът е за цена, но и за доверие

Мотористите настояват, че България не може да е член на Европейския съюз само когато се говори за правила, а да плаща по-скъпо от страни с далеч по-висок стандарт. Според тях е недопустимо цените в Германия и Франция да са почти наполовина по-ниски от тези у нас за сходен тип застраховка.

Игнат Игнатов заяви, че на срещата в парламента мотообщността е получила разбиране от повечето парламентарни групи, но не и убедителни отговори от регулаторите. По думите му КЗК и КФН са използвали данни, които мотористите смятат за недостоверни и несъответстващи на реалното поскъпване.

„Те казват, че това е едно увеличение от 20% до 30%, а реално се вижда 70-90%. Също така не са спазили закон, гласуван през 2017 г., който дава право ние да се застраховаме сезонно - за един, за три или за шест месеца. Това не е спазено, тяхната система не работи и не го позволява. Ние можем да сключим договор само за една година“, заяви Игнатов.

Сезонната полица е сърцето на протеста

Основното искане е всички застрахователи да предлагат реална сезонна „Гражданска отговорност“ за срок, по-кратък от година. Според мотористите това не е привилегия, а логика - когато моторът се кара няколко месеца, цената трябва да следва реалното ползване.

КФН вече обяви, че подкрепя идеята за сезонна застраховка и ще търси нормативни промени. Председателят на комисията Васил Големански заяви, че така ще се създаде усещане за справедливост, защото когато едно превозно средство се използва само в определен период, е логично да се плаща за този период.

Същевременно регулаторът посочва, че трябва да се търси баланс между справедливата цена за мотористите и защитата на пострадалите лица чрез адекватни обезщетения. Това е и най-трудната част - сезонната полица трябва да бъде работеща, а не нова бюрократична форма без реален ефект.

Подкрепа от омбудсмана и натиск към парламента

Игнатов благодари на омбудсмана Велислава Делчева, която според него първа се е застъпила за мотообщността и е дала примери за държави, в които подобен тип сезонна гражданска отговорност съществува.

Мотористите твърдят, че парламентарните групи са поставили въпроси към Асоциацията на българските застрахователи, но не са получили убедителни отговори. Затова протестът вече не е само за конкретна цена, а за начинa, по който институциите реагират, когато граждани настояват за право, записано в закона.

След срещата е получена покана от КФН за участие в работни групи. Мотообщността ще участва, но ясно дава да се разбере, че няма да замени протеста с чакане на поредни протоколи, обещания и бъдещи анализи.

Четири лъча към София

Мотористите от Монтана и Лом потеглиха в 8:00 часа към Берковица, откъдето към София тръгват и мотористите от Берковица. Организаторите обявиха, че от цяла България към столицата се движат четири лъча - от Варна, Бургас, Монтана и Петрич.

Протестните действия започват в 11:00 часа в центъра на София. Очакването на мотористите е да бъдат видени и чути не чрез служебни съобщения, а лице в лице от институциите, които според тях носят отговорност за хаоса със застраховките.

„Нека да ни видят, да ни чуят и да знаят, че ние сме нетърпими. Много сме, единни сме и ще отстояваме нашето“, заявяват мотористите.

Този протест вече не е просто спор за една полица. Той е сблъсък между хора, които искат да плащат според реалното ползване, и система, която според тях години наред е оставяла законовата възможност за сезонна застраховка да съществува само на книга. Работната група може да бъде начало, но мотористите искат срокове, правила и отговорност - не още един кръг от обещания, които да изчезнат с края на сезона.

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