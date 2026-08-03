Експерти с нова версия за убийството на Владо Загатото

Една от водещите версии за жестокото убийство на бизнесмена Владимир Янков, известен като Владо Загатото, е свързана с възможен опит за придобиване на неговите криптоактиви. Това коментираха в предаването „Тази сутрин“ по bTV криминалистът Иван Савов и експертът по киберсигурност Любомир Тулев.

Според Иван Савов престъплението носи белезите на внимателно планирана акция, извършена от повече от един човек.

„В конкретната ситуация със сигурност е имало предварителна подготовка и според мен извършителите са били повече от един. Версията за криптопортфейла ми изглежда най-правдоподобна. Тези хора са знаели какво търсят“, заяви криминалистът.

По думите му нападателите вероятно са разполагали с вътрешна информация за навиците на бизнесмена, както и за моментите, в които е бил без охрана.

„На 200% трябва да смятаме, че това са хора, които по някакъв начин са се влели в неговото обкръжение. Само така може да се разбере кога е най-подходящият момент за подобно нападение“, посочи Савов.

Той не изключи възможността хора от близкото обкръжение на жертвата да са предоставили информация на извършителите.

Експертът по киберсигурност Любомир Тулев обясни, че криптовалутите могат да се съхраняват чрез хардуерен портфейл, софтуерен портфейл или в криптоборса, но независимо от начина за достъп винаги е необходима конкретна информация.

„За да отключиш криптопортфейл, трябва да разполагаш с PIN код, seed фраза или достъп до телефона и имейла на собственика. В повечето случаи това означава физически контакт с човека, за да получиш необходимите данни“, обясни той.

Според Савов именно това може да обясни и жестокостта на престъплението.

„Най-вероятно изтезанията са били с цел жертвата да предостави информацията, необходима за достъп до криптоактивите. Дали това е станало и дали е имало реално прехвърляне на средства, тепърва може да бъде установено“, каза криминалистът.

Любомир Тулев припомни, че макар блокчейн технологията да позволява проследяване на всяка транзакция, самоличността на притежателя на даден криптопортфейл остава анонимна.

„Всяка транзакция е публично видима, но не може лесно да се установи на кого принадлежи конкретният портфейл“, поясни той.

По думите му подобни престъпления вече са известни по света.

„Има множество случаи, при които хора са били отвличани или изнудвани физически, за да предоставят достъп до криптоактивите си. При криптовалутите милиони могат да бъдат прехвърлени само за няколко минути, което ги прави изключително привлекателна цел за престъпниците“, коментира Тулев.

Според двамата експерти именно версията за криптопортфейла остава една от най-сериозните линии, по които може да се развие разследването на убийството на Владимир Янков.