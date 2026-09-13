Експерти с нова версия за убийството на Владо Загатото
Престъплението носи белезите на внимателно планирана акция, извършена от повече от един човек
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Престъплението носи белезите на внимателно планирана акция, извършена от повече от един човек
Интелигентните психопати са най-опасни
Венкова има дълъг телевизионен опит, включително пред камера
Излезе с позиция във фейсбук
НИМХ показа снимки от сутринта
Епицентърът на труса е бил на 1601 км североизточно от Асахикава
Първата седмица на Златимир Йочев в bTV мина успешно
"Тази сутрин" вече ще започва в 6:00 часа
Биляна Гавазова и Златимир Йочев стават основни лица на "Тази сутрин" от 1 март
Новинарят не е готов да се откаже от позицията си на водещ
След като днес пресата гръмна, че Ани Цолова и Виктор Николаев са отличниците в родния тв ефир, bTV отвърна на удара. И мигновено разпространи инфото:...
Дуетът на Генка Шикерова и Константин Караджов тръгна с малък гаф. Двамата от вчера вече водят "Тази сутрин" по bTV. Караджов си помисли, че е 3 септе...
Генка Шикерова и Константин Караджов ще водят сутрешния блок по бТВ