Пикантни подробности за новата водеща в bTV

Три седмици след като официално пое сутрешния блок на bTV, името на Гергана Венкова вече е сред най-обсъжданите в родния тв ефир, а зрителите масово си задават въпроса коя всъщност е новата водеща на "Тази сутрин".

Нейната професионална биография далеч не започва оттам. Оказва се, че Венкова има дълъг телевизионен опит, включително пред камера. Тя става тв репортер още като студентка, а по-късно натрупва години работа в различни медии.

В биографията ѝ обаче има и един по-неудобен момент, който днес рядко се споменава – уволнението ѝ от УМБАЛСМ "Пирогов", където е била пиар експерт, пише "Хотарена".

През юли 2021 г. Венкова съобщава в социалните мрежи, че напуска "Пирогов". Тя пише в профила си: "Пироговци, за мен беше чест", след като ѝ е съобщено, че е освободена от длъжност. Назначението ѝ пък е било само пет месеца по-рано – като пиар експерт на мястото на служителка, излязла в майчинство, гласи още информацията.

Каква точно е причината за това решение, така и не става публично ясно. Днес този период дори липсва от официалната ѝ автобиография.

Истинската любов на Гергана Венкова обаче никога не е била пиарът, а журналистиката. Още като дете тя имитира телевизионни предавания в игрите си, а семейството ѝ е първата публика. В училище е говорител на класа, а по-късно завършва „Журналистика“ в УНСС през 2010 г. Две години по-късно придобива и магистърска степен по бизнес администрация.

Първите си професионални стъпки прави в телевизия "7 дни", където започва като репортер с подкрепата на тогавашния декан проф. Петко Тодоров. След това преминава през телевизия "Европа", а по-късно и през вече несъществуващата TV7.

След фалита на TV7 през 2015 г. Венкова продължава кариерата си в Bulgaria ON AIR, където е политически репортер, а от 2019 г. – и водеща на сутрешния блок заедно със Златимир Йочев. В тази телевизия тя остава до пролетта на 2022 г., след което за кратко се насочва към "Пирогов".

С bTV подписва договор след раздялата си с болницата. Първоначално е политически репортер и замества водещите на „Тази сутрин“ по време на летните им отпуски, а впоследствие става титуляр на сутрешния блок.

