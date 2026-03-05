Топ синоптик прогнозира дъжд, сняг и студ. Но след тази дата всичко се променя

Синоптикът Петър Янков представи актуалната прогноза за времето през март, като очерта динамична, но типично пролетна картина.

По думите му в момента валежи има в западните райони на страната, като постепенно те ще обхванат и централните части.

Очакванията са дъждовете да бъдат слаби, а в следобедните часове - по-осезаеми в Тракийската низина, след което системата ще се изтегли на юг. През нощта облачността ще намалее до ясно време.

"През нощта облаците ще намаляват до ясно. Утре от север бързо отново ще се заоблачава. Следобед ще превалява дъжд в източната Стара планина. Дъждът временно ще премине в сняг. Но отново валежите ще бъдат слаби, с едно захлаждане и понижение на температурите. Много слънчеви часове се очакват в събота и неделя", прогнозира Янков в ефира на "България сутрин".

Балканите ще останат далеч от активните атмосферни процеси, които ще се развиват основно над Западното Средиземноморие. У нас времето ще бъде слънчево, с температури между 11 и 15 градуса.

София ще бъде сред по-хладните балкански столици с около 11 градуса, докато в Белград термометрите ще достигат до около 17 градуса.

"И през следващата седмица ще се задържи топло със слънчеви дни. В сутрешните часове в неделя и понеделник има условия за слани в западните полета. Те ще бъдат краткотрайни, но тези, които бързат да открият разсадите и всякакви култури, които вече са засадени и покълнали, трябва да имат предвид и да вземат мерки против тези слани. През следващата седмица мъглите в ниските места ще бъдат често явление. Много слънчеви часове се очакват в планините", каза Янков за Bulgaria ON AIR.

По високите части на планините условията ще останат много добри за зимни спортове. Снежната покривка няма да се топи рязко, тъй като не се очакват силни южни ветрове, известни в народната метеорология като "снегояди".

Това означава стабилен сняг и подходящи условия за ски и сноуборд поне до края на следващата седмица.

Туристите обаче трябва да бъдат внимателни - заради топлото време през деня и застудяването през нощта съществува риск от заледявания по високопланинските пътеки.

Препоръчително е използването на котки и щеки, за да се избегнат подхлъзвания и травми. Към момента не се отчита лавинна опасност, но маркировките и указанията в курортите трябва да се спазват стриктно.

Настоящото затопляне ще се задържи до около 17-18 март. В периода между 18 и 20 март се очакват нови валежи, предимно от дъжд.

В планинските райони и по високите полета над 800 метра е възможен мокър сняг, но без образуване на трайна снежна покривка.

С тези валежи ще има и краткотрайно захлаждане, по-осезаемо в западните и южните части на страната.

Астрономическата пролет настъпва на 20 март, но по думите на Янков метеорологичната пролет може леко да се забави именно заради това кратко застудяване.

След 23-24 март обаче се очаква по-трайно повишение на температурите и по-устойчиво пролетно време.

