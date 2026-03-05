Дъждовно време в половин България и сняг във високите планини

Днес над страната ще преобладава облачно време, като на много места в Западна и Централна България ще превалява дъжд. Към края на деня валежи ще се появят и на отделни места в югоизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а в София - около 10°.

Валежи в западните и централните райони

Облачността ще бъде плътна над значителна част от страната, особено в западните и централните области. Там на много места ще превалява дъжд, като валежите ще бъдат предимно слаби до умерени. Вятърът ще се задържи със запад-северозападна посока и на места временно ще се усилва.

Температурите ще останат сравнително умерени за началото на март. В повечето райони максималните стойности ще бъдат между 10° и 15°, като по-ниски ще бъдат в местата със по-продължителни валежи.

Дъжд и сняг в планинските райони

В планините също ще преобладава облачно време със валежи. В по-ниските части те ще бъдат от дъжд, докато над около 1600 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг.

Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра - около 0°.

Облачно време и засилване на вятъра по Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно облачно. Сутринта ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и постепенно ще се усили.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода остава ниска - между 5° и 7°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Какво време ни очаква през следващите дни

В петък значителна облачност ще се задържи над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток, като със него ще започне да прониква още студен въздух.

През почивните дни и през първата половина на следващата седмица ще преобладава предимно слънчево време. По-късно в неделя над източните райони облачността ще се увеличи, а в понеделник ще има по-значителни увеличения на облачността, макар вероятността за валежи да остава малка.

Вятърът ще бъде от изток-североизток - слаб в събота и до умерен през следващите дни. Минималните температури ще бъдат около нулата, а максималните ще бъдат най-ниски в понеделник - между 7° и 12°, след което постепенно ще започнат да се повишават.

