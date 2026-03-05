Горивата у нас тръгват нагоре след ракетните удари в Близкия изток

Цените на горивата в България може да се изстрелят нагоре още през следващата седмица. Енергийни експерти предупреждават за възможно поскъпване на бензина и дизела с около 13-15 евроцента заради рязкото покачване на международните цени на петролните продукти на фона на войната в Близкия изток.

Поскъпването вече започва да се усеща, но основният удар върху колонките тепърва предстои. Причината е, че бензиностанциите все още работят с налични запаси, които постепенно ще бъдат изчерпани.

По думите на Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива, първите признаци на поскъпване вече са видими по бензиностанциите.

„В момента цената на колонка е с около 4 евроцента по-висока, но доставната цена на горивата е скочила с около 13 евроцента за последните шест дни“, обясни той пред бТВ.

Според него бензиностанциите обикновено поддържат запаси за между 3 и 7 дни. Именно затова ефектът от международното поскъпване се прехвърля върху крайните цени със известно закъснение.

„До края на другата седмица няма как да не видим увеличение от около 13-15 евроцента при бензина и дизела“, прогнозира Хаджидимитров.

Пазарът е снабден, но цените следват света

Експертът подчерта, че към момента няма недостиг на горива в България. Пазарът е добре снабден, а наблюдаваните през последните дни опашки от цистерни в някои бази са по-скоро резултат от презапасяване от страна на търговци.

Много компании се опитват да осигурят по-големи количества горива предварително, очаквайки ново поскъпване на международните пазари.

„Ние не можем да бъдем остров. Работим по средиземноморските пазарни цени и когато те се повишават, това неминуемо се отразява и у нас“, обясни Хаджидимитров.

По думите му цените на петролните продукти на международните пазари са се повишили с около 40% спрямо миналата седмица.

Какво се случва с природния газ

По отношение на природния газ ефектът върху цените ще бъде по-бавен. Това коментира Кирил Темелков, бивш директор на Булгартрансгаз и заместник-председател на Българската газова асоциация.

Причината е, че цените на газа за крайните потребители се определят на месечна база от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това означава, че евентуално поскъпване може да се усети най-рано през април.

„Пазарът на газ в момента е изключително волатилен. За няколко дни цената на нидерландската борса скочи почти двойно - от около 32 до над 60 евро за мегаватчас, но след това отново се понижи“, посочи Темелков.

Газов буфер за България

Според него България разполага със известна защита срещу резките пазарни колебания. В момента над 40% от капацитета на българското газохранилище е запълнен.

За сравнение в Нидерландия газохранилищата са запълнени едва около 10-15%, а в Германия около 20%.

Допълнителен стабилизиращ фактор е и дългосрочният договор за доставки на природен газ с Азербайджан. „Този договор действа като буфер - той не реагира толкова бързо на спотовите цени“, обясни Темелков.

Геополитиката разклаща енергийния пазар

Европейският газов пазар реагира изключително чувствително на новини, свързани с войната в Близкия изток, транспорта на втечнен газ и сигурността на ключови енергийни маршрути.

Допълнителен фактор за нестабилността е и ситуацията около доставките на втечнен природен газ от региона на Персийския залив. Част от съоръженията за втечняване в Катар временно са ограничили дейността си, което също увеличава напрежението на пазарите.

Сериозен риск остава и Ормузкият проток - стратегически маршрут, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен газ.

„Пазарите реагират повече на новините, отколкото на реален недостиг. Газ има, но несигурността покачва цените“, обясни Темелков.

