Газовата тревога се връща в Европа, експерт предупреди за нова криза
Хранилищата в ЕС остават опасно празни преди зимата, а проблемите с Катар и Ормуз тласкат цените нагоре
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Хранилищата в ЕС остават опасно празни преди зимата, а проблемите с Катар и Ормуз тласкат цените нагоре
Предлага повишение на цените с около 5 на сто
Цената все пак ще остане по-ниска от нивата на европейските борси и на „Газов хъб Балкан“
„Булгаргаз“ иска цена от 41,31 евро за мегаватчас през септември - увеличение с 4,77% спрямо август
Екстремните температури, сушата и скъпият газ поставят ЕС под двоен натиск, а щетите за икономиката може да достигнат 180 млрд. евро
Независимо от повишението спрямо предходния месец, цената е с близо 30 на сто по-ниска от фючърсите на международните борси
Ние можем да храним Европа с газ цял век, но чуждите интереси ни държат в капан, казва инж. Лишков
Министър Ива Петрова представи напредъка по газовите и електроенергийните връзки и развитието на възобновяемата енергия по време на форума на The Econ...
Светослав Бенчев заяви, че страната има шанс да бъде успешен търговски хъб, ако държавата осигури правилната политика
Взривът е станал в газовата фабрика „Барзан“
Поскъпването ще засегне ценовия ориентир за топлофикациите, газоразпределителните дружества и индустрията
Блокадата обаче остава
Новата цена на парното няма как да бъде прогнозирана спокойно
Мярката влиза в сила от днес и ще продължи за един месец
До юли хората няма да усетят увеличение на цените
До края на 2027 г. централата планира да започне разпалване на природен газ, който да замени използвания до момента мазут
Според Иван Хиновски Европа трудно ще се справи без газ от Русия
Международните цени скачат с около 40%, а ефектът върху колонките в България тепърва предстои
Дългосрочният договор и Южният газов коридор са щит за българската икономика
На фона на конфликта на САЩ и Израел с Иран