Експерт видя нов живот за договора с Боташ

Договорът с турската компания „Боташ“ може да се окаже изгоден в най-близко бъдеще на фона на динамиката при цените на петрола и газа. Това заяви председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски в ефира на БНТ.

По думите му още преди година е имало сигнали за готовност за разговори от страна на турската компания, но те не са били използвани. Експертът очерта и сериозни рискове пред енергийния пазар в Европа. Според него ситуацията става все по-сложна както за бизнеса, така и за потребителите.

Хиновски постави под съмнение възможността Европа да се справи напълно без руски газ и посочи, че това се вижда все по-ясно и на борсите. Според него ще се наложи частично преосмисляне на ограниченията върху доставките.

"Изключително много ме притеснява съобщението, че Русия обмисля абсолютно да спре всички доставки на петрол към Европа. Ако това се случи, ще бъде пагубно", коментира Хиновски.

Той отбеляза, че икономическите връзки в Европа продължават да се развиват въпреки напрежението.

"Бизнесът в момента е много активен в големи европейски страни по отношение на обмен на техника и автомобилни части", добави Хиновски.

По отношение на електроенергията експертът подчерта, че България разполага със стабилна базова мощност, но има проблеми с покриването на пиковото потребление.

"Ние имаме евтина базова електроенергия от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток", но те не се справят с покриването на върховата мощност, затова се налага да я внасяме от чужбина, което излиза скъпо", каза Хиновски.

Според него това ще доведе до повишение на цените на електроенергията както в България, така и в други европейски държави, като натискът върху сметките ще се засилва.

