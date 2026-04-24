Нов енергиен коридор пренарежда Югоизточна Европа

Проектът GREGY - мащабна електроенергийна връзка между Египет и Гърция - се очертава като един от ключовите фактори за бъдещето на енергийните доставки между континентите Европа и Африка. Темата бе във фокуса на XI-о издание на Икономическия форум в Делфи, където бяха представени стратегическите ползи от инициативата.

Очакванията са проектът да донесе сериозни икономически ефекти и да засили енергийната сигурност в региона. В центъра на вниманието е и ролята на Гърция като бъдещ енергиен хъб.

Стратегически проект с регионално значение

По време на форума главният изпълнителен директор на проекта GREGY Джон Каридис (на снимката горе) подчерта, че инициативата има ключово значение за стабилността на гръцката икономика, особено на фона на геополитическата несигурност.

Проектът ще позволи диверсификация на енергийния микс и ще намали зависимостта от международните цени на природния газ и въглеродните емисии. Според Каридис енергийната сигурност вече е пряко свързана с националната сигурност.

Връзка между два континента

GREGY ще бъде първата електроенергийна връзка между Африка и Европа, като ще пренася 3000 мегавата чиста енергия от Египет към Гърция и останалата част от континента.

Проектът е в синхрон със стратегията на Европейския съюз за изграждане на вертикални енергийни коридори по оста север-юг и ще затвърди позицията на Гърция като ключов енергиен център в Югоизточното Средиземноморие.

Икономически ефекти и инвестиции

Очаква се проектът да превърне Гърция в привлекателна дестинация за големи инвестиции, включително в енергоемки индустрии и високотехнологични сектори като центрове за данни и изкуствен интелект.

Според анализи GREGY ще намали енергийните разходи за индустрията и ще повиши конкурентоспособността на гръцките компании на международните пазари.

Ползи за България и региона

Ползите от проекта няма да се ограничат само до Гърция. Енергийната връзка ще има пряко отражение върху целия регион на Югоизточна Европа, включително България, чрез по-добра свързаност и по-стабилни доставки.

Очаква се също създаването на хиляди нови работни места - както преки, така и косвени - което ще даде допълнителен тласък на икономиката.

Финансов ефект и европейска подкрепа

Според международни проучвания проектът ще генерира над 30 млрд. евро нетна социално-икономическа полза за гръцкия енергиен пазар в рамките на 25 години.

GREGY е включен в приоритетните проекти на ЕС в рамките на инициативата Global Gateway и е част от Плана за действие на Пакта за Средиземноморието, представен от еврокомисаря Дубравка Шуица.

Така проектът се утвърждава като един от най-значимите енергийни проекти за региона, със силен икономически, екологичен и геостратегически ефект.

