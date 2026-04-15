Енергийната криза връща въглищата. Какво означава това за България?

Глобалните енергийни сътресения от последните седмици отново извадиха на преден план един добре познат ресурс – въглищата. Причината е недостигът на втечнен природен газ (LNG), който принуждава редица държави да търсят бързи алтернативи за производство на електроенергия.

Светът се връща към „старото гориво“

След ограниченията в доставките на LNG от Персийския залив, цените на газа рязко се повишават, а достъпът до него става все по-труден. В резултат развити икономики плащат значително повече за доставки, по-уязвими държави ограничават потреблението, а много страни активират отново въглищни мощности.

Българските мини – стратегически ресурс

На този фон България има ключово предимство – запазен въгледобивен сектор, съсредоточен основно в района на „Марица-изток“, но и в софийския и пернишкия басейн. Комплексът, доминиран от „Мини Марица-изток“, осигурява лигнитни въглища за голяма част от електропроизводството в страната и поддържа стабилността на системата.

Най-важната роля в електроенергийната система играят централите в комплекса „Марица-изток“, допълвани от ТЕЦ „Бобов дол“, които работят основно с местни въглища. Те формират гръбнака на т.нар. „базова мощност“ – електроенергия, която се произвежда постоянно и гарантира стабилност на мрежата.

Особеното при България е, че има почти напълно затворена система: въглищата се добиват локално, транспортират се на кратки разстояния и се използват веднага в ТЕЦ. Това намалява зависимостта от външни доставки – ключово предимство в условията на глобална криза.

Въпреки стратегическата им роля, въглищните централи са под силен натиск от високите разходи за въглеродни емисии, европейските цели за декарбонизация и очакванията за преминаване към по-чиста енергия. В краткосрочен план обаче именно тези мощности остават критични за баланса на системата.

Междувременно усилията на въглищните централи за диверсификация на суровинния микс доведоха до добавяне или замяна с газови инсталации с капацитет от над 300 мегавата. Природният газ, възприеман като по-екологично гориво, удължава живота на централите и участва в производството на енергия от базовите мощности в страната.

Отговорност пред бъдещето

Паралелно с ролята си на стабилизиращ фактор в краткосрочен план, част от въглищните централи в България вече са в процес на технологична трансформация. Стартиралата модернизация постепенно въвежда алтернативни горива като биомаса и внедрява по-ефективни пречиствателни технологии. Този преход изисква значителни инвестиции, но представлява реалистичен междинен модел между класическите въглищни мощности и бъдещите нисковъглеродни решения.

Показателен пример са централите в комплекса „Марица-изток“, които работят по проекти за повишаване на ефективността, оптимизация на горивния процес и намаляване на емисиите, включително чрез модернизация на сероочистващи инсталации и дигитализация на управлението.

В тази посока се развива и ТЕЦ „Бобов дол“, където вече се прилагат практики за съвместно изгаряне на въглища с биомаса и алтернативни горива – подход, който позволява удължаване на експлоатационния живот на мощностите при по-нисък въглероден интензитет.

При продължаващ недостиг на LNG въглищните ТЕЦ в България ще продължат да играят ролята на „буфер“. Дългосрочното предизвикателство обаче остава – как да се съчетаят енергийната сигурност и преходът към устойчиви източници.

В момент, когато много държави тепърва се връщат към въглищата, България разполага с вече изградена система – мини и ТЕЦ, които работят в синхрон. Това дава предимство в криза, но поставя и ясен въпрос: колко дълго този модел ще остане устойчив, предвид строгите европейски правила за декарбонизация.

Все пак започналата модернизация показва, че бъдещето на сектора е във фаза на интелигентен и поетапен преход, който гарантира енергийната сигурност, докато постепенно намалява въглеродния отпечатък.

