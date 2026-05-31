Механик назова най-надежната марка коли

Един от най-опитните автомобилни механици във Великобритания и също известен автор - Джеймс Гудханд, сподели своята експертна визия за най-надеждните коли в света. Пред Express.co.uk. той дава ценни съвети на потребителите, които искат да купят качествен употребяван автомобил, и посочи производителя, когото смята за безспорен лидер по издръжливост и надеждност, предава "Аутомедия".

Когато го попитаха коя марка автомобил би нарекъл „най-надеждна“, Джеймс Гудханд не се поколеба да посочи легендарния японски производител – Honda. Той обясни избора си, като подчерта несравнимото качество на инженерството на тази компания: „Ако бюджетът ви позволява, купете японска кола. Най-добре Honda. Те наистина са най-добрите автомобилни инженери в света. Ако всеки шофьор имаше Honda, щях да съм без работа.“

Гудханд обясни по-подробно защо именно Honda заслужава толкова висока оценка. Той даде конкретен пример: „Обслужвам 20-годишен Civic с над 200 000 мили пробег. Двигателят му е толкова гладък, че можеш да си сложиш чаша чай, и толкова тих, че е трудно да се разбере дали изобщо е включен. А тази кола е изминала достатъчно километри, за да стигне до Луната.“

Това ниво на издръжливост и безшумно представяне на двигателя след две десетилетия експлоатация и огромен пробег е истинско доказателство за изключителната надеждност и качество на изработка, които Honda влага в своите автомобили.

Интересното е, че въпреки безусловната си препоръка към Honda, Джеймс Гудханд лично кара кола на друга известна марка. Той каза, че основният му автомобил е модел на шведския производител Volvo.

„Няма да бъде изненада никого, че имаме Volvo V90, тъй като тази марка е известна с безопасността и комфорта, които предлага, и това я прави логичен избор за семейства“, обяснява експертът, който има и още един забележителен автомобил в гаража си - BMW M3. За него тази кола има по-скоро сантиментална стойност, защото с нея е взел сина си от болницата след раждането му.

