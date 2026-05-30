Как Европа пребори скъпотията. Челен опит

Има десетки начини търговците да бъдат укротени, без да се нарушават законите на Брюксел

Въвеждането на еврото винаги е съпроводено от една и съща реалност - цените се удвояват, а заплатите се обезценяват. Преди нас подобен ужас изживяха германците, които наричаха новата си валута не euro, а teuro от немската дума teuer - скъпо, преминаха през него гърците, италианците, а най-скоро и хърватите. Когато става дума за овладяването на ценовия шок и контрола над търговците, въпросът, който вълнува всички, е: Има ли таван на цените и надценките в страните от Европейския съюз и еврозоната?

Краткият отговор е “не”, но държавите имат право на временни, целенасочени и извънредни пазарни интервенции при кризи. Изобретателността на правителствата в еврозоната показа, че има десетки начини търговците да бъдат укротени, без да се нарушават законите на Брюксел. Иска се само воля. Примери, които можем да заимстваме от другите държави, има бол.

Хърватия направи позорни списъци на некоректните гешефтари

Когато Хърватия прие еврото през 2023 г., страната се сблъска с моментално поскъпване на цените на всички стоки, но реакцията на Загреб бе светкавична и безкомпромисна. Правителството въведе черни списъци на спекулантите. Министерството на икономиката съвместно с потребителските организации създаде публичен регистър, в който гражданите докладваха некоректните търговци. Да попаднат в този списък означаваше за тях незабавен отлив на клиенти и публичен позор. Освен това държавните инспектори извършиха десетки хиляди проверки за броени седмици на малки и големи търговци, а некоректните от тях отнасяха глоби за по хиляди евро.

Гърция наложи таван на брутния марж на печалбата

Гърция е класически пример за държава от еврозоната, която приложи т.нар. таван на надценката. Заради високата инфлация в Европа след 2022 г. Атина въведе закон, според който брутната печалба на търговците за продукт, без значение дали е храна, детска стока, техника или горива, не може да надвишава маржа, който същият търговец е реализирал преди кризата. На практика, ако маржът за пакет захар е бил 15% през 2021 г., законът забранява той да скочи на 30%. Мярката успешно бе съчетана с инициативата “Семейна кошница”. Властта подписа споразумение с големите супермаркети да поддържат фиксиран брой жизненоважни продукти на минимални и достъпни цени.

Франция въведе “Антиинфлационната кошница”

Вместо да налага тежки административни забрани през 1999 г., когато Франция първа влезе в еврозоната, тя заложи на пазарния диалог и споразуменията. Правителството договори с най-големите търговски вериги в страната инициативата “Антиинфлационна кошница”. В рамките на няколко месеца веригите доброволно замразиха цените на стотици стоки от първа необходимост на възможно най-ниските нива, като поеха разходите за сметка на собствения си марж. В замяна те получиха масивна рекламна кампания от държавата като социално отговорни бизнеси.

Германия приложи антикартелен натиск и милиони евро глоби

Най-радикалната мярка на Германия срещу поскъпването на живота с въвеждането на еврото през 2002 г. бе организирането на държавно подкрепена потребителска армия от евроскаути, съчетана с безмилостен медиен натиск и публично огласяване на некоректните търговци. Вместо административни тавани Берлин заложи на пазарна прозрачност, но активира Федералната антикартелна служба за денонощно следене на ключови сектори като енергетиката, горивата и техниката, налагайки милионни глоби при най-малкото съмнение за тайни картелни споразумения и изкуствено надуване на цените.

Италия реагира с народни бойкоти и те подействаха

Най-радикалният отговор на Италия срещу спекулата при въвеждането на еврото дойде не от правителството, а от самите граждани под формата на масови потребителски стачки и пазарни бойкоти. И когато цената на традиционното сутрешно еспресо в кафенетата скочи почти двойно заради масовото закръгляне от лири към евроцентове, възмутени, италианските потребителски асоциации организираха еднодневна стачка срещу кафето, призовавайки милиони граждани да си сварят кафе у дома. Мярката имаше огромен психологически ефект и принуди много собственици на барове да свалят цените. А протестът срещу кафенетата изплаши търговците другите стоки и те свалиха цените си обратно в рамките на дни, за да оцелеят.

Португалия прибегна до внезапни обиски и ревизии

През 2002 г. Португалия приложи изключително строг полицейски и административен подход чрез своята специализирана Генерална дирекция за икономически инспекции. Правителството предприе масирани внезапни обиски на терен в хиляди търговски обекти, като инспекторите проверяваха директно счетоводните книги и сравняваха цените отпреди превалутирането с новите етикети в евро. Всички търговци, хванати в поскъпване или некоректно закръгляне, бяха незабавно санкционирани с тежки административни глоби за хиляди евро, а обектите им бяха принудително затваряни. И мерките дадоха светкавичен резултат.

Испания въведе нулево ДДС за основните храни

Най-радикални мерки срещу инфлационния натиск в еврозоната предприе Испания. Мадрид направи безпрецедентната стъпка да въведе нулево ДДС за хляба, млякото, сиренето, плодовете и зеленчуците. Тази данъчна интервенция бе обвързана с извънредно тежък закон - всяко спестено евро от премахването на налога трябваше задължително и изцяло да се отрази като намаление на крайната цена за потребителя. За по-сигурно държавата въведе и солени санкции за милион евро за веригите, които се опитаха да задържат разликата като чиста печалба за себе си. Ефектът бе моментален и поразителен.

Словения въведе стикер “Честен търговец”

Словения заложи на тотален социален натиск и координиран граждански контрол чрез „Пакта за честност“ през 2007 г. Потребителският съюз на страната, подкрепен от държавата, създаде официален Етичен кодекс за цените, който хиляди фирми и магазини трябваше да подпишат публично. Тези, които го направиха, получиха специален стикер „Честен търговец“. Гражданите масово бойкотираха обектите без такъв стикер, а потребителските организации публикуваха ежемесечни ценови барометри в медиите, които сриваха репутацията на всеки опитал се да спекулира.

