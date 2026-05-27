Хлябът тръгва нагоре? Светът остана без пшеница

"В световен мащаб има засилено търсене на пшеница. В световен мащаб имаме 5-6% по-слабо производство на пшеница, главно в САЩ и Австралия. В България се очаква да имаме добра реколта, запасите от миналата година са добри", заяви изпълнителният директор на Софийската стокова борса Васил Симов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му има чувствително поскъпване на пшеницата и един тон вече струва 250 долара. Само преди година в САЩ цената е била под 200 долара за тон.

"Недостигът на пшеница в световен мащаб бута цените нагоре. Индия и Китай изпитват недостиг и купуват огромни количества от всички пазари", обърна внимание гостът в "България сутрин".

Ситуацията с пшеницата в България

Симов подчерта, че при нас няма опасност от недостиг на пшеница, но цените вървят нагоре и ще бъдат по-високи в сравнение с миналата година по това време.

"Очакваната реколта е около 6 млн. тона, за изхранване на населението и фуражи са необходими не повече от 2 тона. Износ ще има, излишно е продукцията да застоява в България", посочи той.

Събеседникът уточни, че е трудно да се прогнозира цената на пшеницата. Тя ще стане ясна след жътвата и прибирането на реколтата, но може поскъпването ѝ да достигне 20%. Цената зависи и от качеството на пшеницата.

Цените на слънчогледа и олиото, захарта поевтинява

Цените на слънчогледа, съответно на олиото, също вървят нагоре. Русия е най-голямата производителка на слънчоглед в света, там реколтата е слаба и цената е около 720 долара на тон, съобщи Симов.

Цената на олиото от около година непрекъснато се покачва, то е поскъпнало с около 25% за година. От реколтата не само в България, но и в Русия, зависи накъде ще тръгне цената на олиото.

Захарта обаче непрекъснато поевтинява и тенденцията е надолу за последната една година. Основният фактор е по-слабото потребление на захар - и сурова, и рафинирана. Въпреки това, захар продължава да се произвежда в големи обеми.

