Обрат с имотите! Това не се е случвало от години

През първите месеци на 2026 г. предлагането на жилища в София и големите градове в България вече надвишава търсенето след близо 12 години "пазар на продавача".

За първи път от 2014 г. насам продавачите са повече от купувачите, а в по-малките населени места пазарът е почти балансиран. очакванията са следващите месеци да бъдат белязани от "пазар на купувача", въпреки високите цени, достъпните кредити и ниската безработица.

Новите продавачи се увеличават с близо 26% на годишна база. Въпреки това брокерите не очакват понижение на цените.

"Купувачите с нужда от имот за живеене няма да изчезнат, те просто ще решават по-бавно и премислено и няма да се водят от натиска "тук и сега", който в някаква степен бе типичен за пазара през последните 2-3 години. Трябва да се има предвид и друго - преди тази трансформация недостигът на жилища бе сериозен на фона на огромното търсене. Днес ставаме свидетели на баланс, от който пазарът отдавна имаше нужда – смятам, че това е възможност за двете страни да срещнат очакванията си по-лесно", коментира изпълнителният директор на "Адрес" Гергана Тенекедижева, предава investor.bg .

По думите ѝ в периода между пандемията и очакването за приемането на еврото хората влагаха спестяванията си в имоти.

"И днес сме свидетели на този традиционен за българите стремеж към сигурно вложение. Затова и хората с по-скромни спестявания остават активни, както и по-заможните, чиито доходи и инвестиционни намерения не се влияят съществено от турбуленциите на времето", каза Тенекеджиева.

Най-сериозен е спадът в сделките на конвенционалните тристайни жилища.

