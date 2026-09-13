Обрат с имотите! Това не се е случвало от години
Брокерите все пак не очакват понижение на цените
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Брокерите все пак не очакват понижение на цените
Едва половината работят, връзката между образование и бизнес се разпада
По-високото потребление в САЩ компенсира съмненията около войната в Украйна
Вниманието ще остане насочено към неотдавнашното повторно ескалиране на търговското напрежение между САЩ и Китай
На седмична база цената на сорта Brent е спаднала с 8 на сто, а на WTI – с 7,4 на сто
Световното производство на петрол вероятно ще нарасне повече от очакваното тази година
Цените на петрола ще спаднат значително през идните месеци
Става все по-желан, цените скачат до небето
България все още не е достигнала нивата от 2008 г. по отношение продажбите на нови автомобили
Обмисля се забавяне на добивите
В София обявените за продажба имоти са с около 10% по-малко от предната година
Наемите в търговските центрове нарастват до 40 евро/кв. м
ако тази тенденция продължи в условията на растящо търсене, ще станем свидетели на класически пазар на продавача
Продължава тенденцията за разтваряне на ножицата между търсените проекти от висок клас и по-ниския клас сгради
Строят се нови центрове, търсенето на търговски площи е огромно
Смартфонът работи с новия чипсет Kirin 9000, с 5nm архитектура и интегриран 5G модем
Ha пaзapa y нac ce пpeдлaгaт и зacтpaxoвĸи зa вceĸиднeвнo изпoлзвaни вeщи
Първият модел на китайския производител в търговската мрежа на А1 е смартфонът Nord
С 60% се е увеличило предлагането на фалшиви лекарства в световен мащаб през последните пет години. Това съобщи Иън Хейнс, водещ консултант в проекта...
Пазарът на луксозни имоти навлиза в период на повишено предлагане, което ще доведе до по-голям избор за купувачите и задържане на цените около вече до...