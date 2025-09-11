Петролът поевтинява. Страх от свръхпредлагане

Лек спад отбелязаха цените на петрола в обедната азиатска търговия днес.

Слабото търсене на суровината в САЩ и опасенията от свръхпредлагане засенчиха ефектите от напрежението в Близкия изток и конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, отслабнаха с 14 цента или 0,21 на сто до 67,35 долара за барел към 07:33 часа българско време.

Американският лек суров West Texas Intermediate (WTI) поевтиня с 15 цента или 0,24 на сто и един барел се продава за 63,53 долара.

Вчера и двата сорта отбелязаха ценови ръст с над 1 долар след израелска атака срещу лидери на палестинската групировка "Хамас" в Катар и навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Полша.

Нито едно от двете събития не представляваше непосредствен риск за доставките на петрол и вниманието на пазара се насочи към баланса между търсенето и предлагането, посочва Ройтерс.

На този фон запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 3,9 млн. барела през седмицата до 5 септември, съобщи снощи Управлението за енергийна информация (EIA). Анализаторите очакваха намаление с 1 млн. барела.

Запасите от бензин в САЩ също са нараснали с 1,5 милиона барела при прогнози за намаление с 200 000 барела.

Цените на петрола ще спаднат значително през идните месеци, тъй като нарастващото производство ще доведе до натрупване на запаси, прогнозира по-рано тази седмица Управлението за енергийна информация на САЩ.

"Въпреки по-ниските цени и запазването на достигнатите нива при търсенето на петрол, страните производителки, водени от ОПЕК+, увеличават добивите, което предполага, че до края на 2025 г. вероятно ще се образува дисбаланс, който ще доведе до свръхпредлагане на пазара и ще понижи цените на суровия петрол още повече", посочват от консултантската компания "Юрейжа груп" (Eurasia Group).

