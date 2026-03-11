Трус в автомобилен гигант! Десетки хиляди остават на улицата

Вчера беше болезнен ден за VW Group, който отчете финансовите резултати за 2025 г., които наистина звучат стряскащо: 54% по-ниска оперативна печалба. Това накара изпълнителния директор на Групата да заяви пред акционерите, че мерките за овладяване на кризата ще бъдат дори по-драконовски от тези, които бяха обявени през 2024 г.

Тогава, в края на 2024-а, Volkswagen обяви, че ще бъдат съкратени 35 000 работни места в Германия до 2030 г.

След вчерашния ден вече цифрата скача на 50 000, като в нея се добавят Porsche, Audi и софтуерното подразделение Cariad. Към края на 2024 г. за VW Group в Германия работят около 293 000 души, но техният брой очевидно трябва да спадне драстично в следващите четири години.

През изминалата фискална година VW Group поддържа приходи от продажби в размер на 321,9 млрд. евро, почти съответстващи на цифрата от предходната година (324,7 млрд.), което представлява спад от едва 0,8%. Но оперативният резултат намалява наполовина до около 8,9 милиарда евро, докато нетната печалба е спаднала с 38%, от 10,7 милиарда евро на 6,7 милиарда евро. По този начин ключовият оперативен марж е спаднал до едва 2,8% - най-ниското ниво от 2016 г., когато VW беше в разгара на „Дизелгейт“.

Блуме вече беше заявил ясно на ръководителите през януари, че ще са необходими значително по-строги мерки за намаляване на разходите в светлината на икономическите развития. Главният изпълнителен директор на VW сега открито потвърди този подход, заявявайки пред журналисти по време на представянето на годишните резултати, че групата „няма да остави необърнат камък“, както съобщава Handelsblatt.

„Говорим за програма, която ще обхване всички области на компанията“, каза Блуме по отношение на цялостния план за трансформация. Тази инициатива има за цел да обхване всички области на разходите без изключение. От разработка и снабдяване до продажби, качество и производство, всеки отдел ще бъде задължен да намали разходите, пише carmarket.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com