Краят на една легенда! Световен гигант обяви невиждани съкращения, 50 000 на улицата
Германски звяр свива заводи и модели
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Германски звяр свива заводи и модели
Каква е причината?
Намалят и дирекции
„Обществени поръчки“ изчезва от структурата на министерството, а общо 39 щата отиват под ножа
Няма да допусна съкращения на първа линия, обеща социалният министър
Министърът отхвърли твърденията за 10 процента орязване и обяви, че секторът се нуждае от устойчиво финансиране и ясни правила
Експерти предупреждават, че механичните съкращения няма да стигнат, ако не се промени начинът, по който харчат големите публични системи
КТ "Подкрепа" оспорва идеята за 10% орязване на фонда за заплати в администрацията и настоява първо да има сериозен анализ
Константин Проданов обяви, че ще се преглеждат незаети щатове, пенсионери и граждански договори
Драконовски мерки за овладяване на кризата в компанията
Голямата вълна тръгва от Америка
Заради изкуствения интелект
Аmаzоn ce пoдгoтвя зa втopaтa вълнa
Прогнозите са, че ситуацията ще продължи да се влошава
Мacoви cъĸpaщeния щe зaпoчнaт нa 26 янyapи
Фирмата ще спре производството на автомобили в завода си в Дрезден
Meждy ceптeмвpи 2024 и ceптeмвpи 2025 гoдинa xиляди paбoтни мecтa ca cъĸpaтeни
Поръчките отиват в Мароко
Deutsche Bahn възнамерява да съкрати 30 000 служители