Безпрецедентно! 104 000 души останаха на улицата

През 2024 и 2025 доставчиците на автомобилни части и оборудване в Европа са съкратили 104 000 служители, като случилото се няма прецедент в историята на европейската автомобилна индустрия. Това са данни на Европейската асоциация за автомобилни части (CLEPA), в които не са включени освободените работници от автомобилните компаниите, информира "Аутомедия". Редица производители на автомобили също обявиха съкращения, като се очаква, че с тях общият брой ще достигне 200 000. А това се равнява на закриването на 10-15 големи автомобилни завода.

Европейската автомобилна индустрия никога не е било толкова зле

Според Financial Times мащабът на съкращенията на работни места в автомобилния сектор е почти два пъти по-голям, отколкото в "трудните" години на пандемията от коронавирус и кризата с полупроводниците. Според данни на CLEPA, по това време – през 2021 и 2022, доставчиците на части за автомобилната индустрия са обявили съкращения на работни места в европейските си заводи в Европа, обхващащи общо 53 700 души. За сравнение, през 2024 обявените планове за съкращаване на работни места касаят 54 000 служители, а през 2025 – още 50 000 души.

В момента вече говорим за 4300 души, които губят работата си в европейската автомобилна индустрия всеки месец. За сравнение, през последните пет години броят на новите работни места в сектора за производство на автомобилни части не е надвишавал нито веднъж 10 000 годишно.

"Това е безпрецедентна ситуация – през последните две години беше обявено съкращение с над 100 000 работни места. Не успяхме да спрем кървенето", коментира Бенджамин Кригер, генерален секретар на CLEPA.

Китайските коли заливат Европа и това е големият проблем

Като най-големи проблеми Кригер посочва слабото търсене на нови електрически автомобили в Европа, което не е в съответствие с оптимистичните планове на производителите и принуждава автомобилните компании да коригират плановете си за продажби и засяга производителя на части.

Ръководителят на CLEPA също така обръща внимание на нарастващата конкуренция от китайските автомобили, които все повече навлизат на европейския пазар, конкурирайки се не само с атрактивна цена, но и с по-добро качество и ниво на оборудване. Кригер описва автомобилите от Китай като "дракон в стаята", който поглъща автомобилната индустрия в Европа парче по парче.

Прогнозите са, че ситуацията ще продължи да се влошава

Въпреки че дялът на китайските превозни средства на европейския пазар все още може да се счита за минимален, интересът към тях расте бързо. Сега въпросът е колко бързо те ще постигнат очакваната цел - 12 процента дял на европейския пазар. Ако китайските компании заемат над 10 процента от пазара, което изглежда много реалистично, над милион автомобили няма да се произвеждат в ЕС и това ще засегне още по-сериозно доставчиците.

Експерти изчисляват, че при подобна ситуация европейската автомобилна индустрия няма да произведе повече от 4 милиона гуми, 4 милиона седалки, както и от 6 до 8 милиона прозорци. Това със сигурност ще доведе до нови съкращения в заводите за автомобилна части.

Индустриалните гиганти пострадаха най-много

През последните две години планове за намаляване на заетостта в Европа бяха обявени от компании като Bosch (най-големият производител на компоненти за автомобилната индустрия в ЕС), Continental, Forvia, Valeo, Schaeffler, ZF Group. Сред самите производители на автомобили в момента се провеждат програми за преструктуриране, включващи големи съкращения на работни места от Audi, Mercedes, Porsche и Volkswagen.

Намаляването на персонала засегна и Stellantis, откъдето само преди дни обявиха, че закриват третата смяна за производство в полския си завод в Тихи, което ще остави близо 800 души без работа. Заводът в момента произвежда основно Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger и малки количества Fiat 600.

