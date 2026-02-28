Изтеглят от пазара над 330 000 BMW -та. Голяма опасност

Германският автомобилостроител BMW трябва да изтегли над 330 000 автомобила по света заради опасения от риск от пожар, съобщи Федералната служба за автомобилен транспорт KBA. Това е второ изтегляне в рамките на по-малко от месец, предаде БГНЕС.

Общо 337 000 автомобила, от които 29 000 в Германия, обхващащи пет различни модела, са потенциално засегнати от проблема, свързан с окабеляването в арматурното табло, уточнява регулаторът.

По-рано този месец BMW обяви, че ще изтегли стотици хиляди автомобили по света заради възможен риск стартерът на двигателя да предизвика пожар.

