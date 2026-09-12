Напрежение в Германия. Хиляди остават без работа
Автомобилен гигант планира да съкрати много работни места
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Автомобилен гигант планира да съкрати много работни места
Две жени са с опасност за живота
Става дума за 5 модела
Засегнатите автомобили са произведени между юли 2020 г. и юли 2022-а
Целодневните дрифт шоу, дрифт такси и драг състезание ще съберат хиляди на бившето летище, гост изпълнителят е 100 кила
От BMW са подарили по една чисто нова кола за всички от Реал Мадрид
Клиентите ще бъдат уведомени да закарат автомобилите до сервизите
Това е 22-рата среща на феновете на марката, пристигащи от цялата страна в града на липите
През последното тримесечие глобалните продажби са се увеличили с 10% до 719 000
Къде се случи това
Малко хора се интересували от услугата
Досега проблемът на производителите на класически автомобили с двигатели с вътрешно горене беше необходимостта да се осигури плавен преход от разпрост...
Ексклузивно за новото BMW Серия 5, BMW Group Design представи BMW i5 с уникален "in-game" дизайн, който отдава почит на старите 8-битови игри
Всичко, което водачите трябва да направят, е да погледнат към страничното си огледало и автомобилът автоматично маневрира - ако условията на пътя го п...
Първият по рода си морски плавателен съд, задвижван от батерии, предлага пътуване без вредни емисии, съчетано с луксозен дизайн
Демонстрациите и изпитания на автомобила с водородно задвижване ще започнат през следващата година, за да се събере подробен набор от данни преди нача...
Ройтерс се позовава на пресни статистически данни
Стана огромно задръстване
Автомобилите са черни BMW, жандармерията е заградила достъпа до сградата
Автомобилният концерн е продал рекордните 2,5 милиона автомобила