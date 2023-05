BMW добави поддръжка на видеоигри към новия i5s, но все още не разчитайте на GTA

BMW обяви интегрирането на функции за игри в информационно-развлекателната система Curved Display, използвана в новите автомобили i5. Това позволява дисплеите в автомобила да се използват за показване на света на игрите, а смартфоните да се използват като контролери.

Германският автомобилен производител обяви, че новата функция е начин да се играят "така наречените случайни игри" - такива, които не изискват дълбоко потапяне в игровия свят и сложно управление. В прессъобщението на BMW се споменават състезателни игри, спортни игри, музикални викторини, симулационни игри, стратегически игри и т.н. - за всеки вкус. Можете да си разнообразите времето, например, като чакате да се зареди тяговата батерия на електромобила.

Функцията за игри е резултат от сътрудничеството между автомобилния производител и платформата за игри AirConsole, чието приложение предлага разнообразни абонаментни игри, включително варианти за много играчи. До момента портфолиото от игри включва около 15 игри, сред които Go Kart Go, Golazo, Music Guess и Overcooked, като се обещава по-късно списъкът с налични игри да бъде значително разширен. Макар че първоначално игрите ще се предлагат само в новите автомобили BMW Серия 5, по-късно те ще бъдат достъпни и в други автомобили: ex works в моделите BMW Серия 7, BMW iX, BMW i4, пуснати на пазара след 23.07; BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW XM, BMW X5 M, BMW X6 M, пуснати на пазара след 23.08. Други модели на BMW от среден и премиум клас ще бъдат добавени на по-късна дата.

Освен това за моделите на BMW Серия 7, пуснати след 22.07; моделите на BMW iX, пуснати след 23.03; моделите на BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW XM, BMW X5 M и BMW X6 M, пуснати след 23.04, ще бъде налична въздушна актуализация на операционната система до BMW Operating System 8.5, която също ще осигури достъп до играта.

Ексклузивно за новото BMW Серия 5, BMW Group Design представи BMW i5 с уникален "in-game" дизайн, който отдава почит на старите 8-битови игри. За да се включите в играта, трябва да се използва AirConsole с BMW Curved Display - само сканирайки QR код със смартфона си, не само водачът, но и пътниците получават подкрепа за участие в игрите. Според някои съобщения, освен смартфони, могат да се използват и таблети или други устройства, способни да сканират QR код.

Игрите се изтеглят на локален носител, от който се стартират - дори на места, където няма интернет връзка. Известно е, че функцията Passenger Play на Tesla е налична от 2020 г., въпреки че през 2021 г. Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA) забрани функцията в движение поради опасността, която представляват игрите в такъв режим. Изглежда BMW е взело предвид този опит: както съобщава The Register, ако играта продължи по време на шофиране, системата автоматично я запазва и свежда до минимум геймплея.