Проф. Константинов посочи голяма драма на президентските избори
Той отправи критики и към честата практика Изборният кодекс да се прекроява в последния момент преди гласуването
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Той отправи критики и към честата практика Изборният кодекс да се прекроява в последния момент преди гласуването
Предупреждението е от най-високата 4 степен заради кризата в страната
Прасетата на гръцкия остров Атокос се превърнаха в една от най-любопитните атракции в Йонийско море
Има риск за инвестиционната среда в страната
За установените нарушения ще бъдат наложени санкции
България засега стабилна, но несигурността притиска сектора в навечерието на сезона
Нови проучвания са открили връзка между състава на кръвта и податливостта към инфекции и стареенето на мозъка
Климатичните промени водят до по-чести и по-интензивни опасни явления
Чудно е, че правителството твърди обратното
КТ „Подкрепа“ иска президента да наложи вето върху приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване
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Ски и сноубордът крият различни рискове
Google се готви за революционна стъпка, която ще изненада потребителите
По линия на търсенето на кредит тенденцията е обусловена от запазващото се силно частно потребление и нарастващите трудови доходи
Предложението на финансовото министерство
Официално становище от БНБ
След получаване на регулаторни одобрения от БНБ и ЕЦБ, той ще се присъедини и към Управителния съвет на банката
Броят на незаконните мигранти, пристигнали в ЕС за последната година, е спаднал с 35 на сто
Народната банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи
Владимир Сиркаров коментира приемането на Бюджет 2025